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Франция отказалась передать Евросоюзу место в Совбезе ООН
Франция отказалась передать Евросоюзу место в Совбезе ООН - РИА Новости, 08.10.2021
Франция отказалась передать Евросоюзу место в Совбезе ООН
Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон подтвердил, что Франция никогда не передаст свое место в Совете Безопасности ООН Евросоюзу. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:04
2021-10-08T10:04
2021-10-08T14:27
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ПАРИЖ, 8 окт — РИА Новости. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон подтвердил, что Франция никогда не передаст свое место в Совете Безопасности ООН Евросоюзу."Я говорю четко: нет", — сказал Бон в эфире телеканал BFMTV, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что Франция никогда не передаст свое место в СБ ООН Евросоюзу."Это элемент суверенитета, который приносит пользу и всей Европе", — отметил он. По словам Бона, место Франции в СБ ООН защищает всю Европу.В конце сентября Елисейский дворец уже опровергал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что якобы Франция предлагала ЕС свое место в Совете Безопасности ООН.
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в мире, франция, евросоюз, совет безопасности оон, мид франции
10:04 08.10.2021 (обновлено: 14:27 08.10.2021)
Франция отказалась передать Евросоюзу место в Совбезе ООН
Госсекретарь при МИД Франции Бон: мы не передадим место в Совбезе ООН Евросоюзу