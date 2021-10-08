https://ria.ru/20211008/oon-1753622542.html

Франция отказалась передать Евросоюзу место в Совбезе ООН

Франция отказалась передать Евросоюзу место в Совбезе ООН - РИА Новости, 08.10.2021

Франция отказалась передать Евросоюзу место в Совбезе ООН

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон подтвердил, что Франция никогда не передаст свое место в Совете Безопасности ООН Евросоюзу. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:04

2021-10-08T10:04

2021-10-08T14:27

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ПАРИЖ, 8 окт — РИА Новости. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон подтвердил, что Франция никогда не передаст свое место в Совете Безопасности ООН Евросоюзу."Я говорю четко: нет", — сказал Бон в эфире телеканал BFMTV, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что Франция никогда не передаст свое место в СБ ООН Евросоюзу."Это элемент суверенитета, который приносит пользу и всей Европе", — отметил он. По словам Бона, место Франции в СБ ООН защищает всю Европу.В конце сентября Елисейский дворец уже опровергал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что якобы Франция предлагала ЕС свое место в Совете Безопасности ООН.

https://ria.ru/20210705/sovbez-1739855906.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, евросоюз, совет безопасности оон, мид франции‎