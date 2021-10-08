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Мэр Батуми назвала возможную причину обрушения части жилого дома
Мэр Батуми назвала возможную причину обрушения части жилого дома - РИА Новости, 08.10.2021
Мэр Батуми назвала возможную причину обрушения части жилого дома
Причиной обрушения в Батуми жилого корпуса мог стать взрыв из-за утечки газа, сообщила исполняющая обязанности мэра города Лела Сурманидзе. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:03
2021-10-08T12:03
2021-10-08T12:10
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Причиной обрушения в Батуми жилого корпуса мог стать взрыв из-за утечки газа, сообщила исполняющая обязанности мэра города Лела Сурманидзе.Ранее местное агентство "Батумелеби" передавало, что в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого корпуса. По данным грузинских телекомпаний, были спасены ребенок и мужчина, они госпитализированы. Общее число пострадавших и попавших под обвалы людей пока неизвестно."Возможно, произошел взрыв газа. Не могу пока точно сказать. Что я могу сказать точно, так это то, что здание не было аварийным", - заявила она журналистам.Очевидцы в разговоре с журналистами сообщают, что услышали звук сильного взрыва перед тем, как корпус начал обрушаться.
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РИА Новости
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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
2021-10-08T12:03
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батуми, в мире, грузия, видео
12:03 08.10.2021 (обновлено: 12:10 08.10.2021)
Мэр Батуми назвала возможную причину обрушения части жилого дома
Мэр Батуми Сурманидзе: причиной обрушения жилого дома мог стать взрыв из-за утечки газа
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости.
Причиной обрушения в Батуми
жилого корпуса мог стать взрыв из-за утечки газа, сообщила исполняющая обязанности мэра города Лела Сурманидзе.
Ранее местное агентство "Батумелеби" передавало, что в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого корпуса. По данным грузинских телекомпаний, были спасены ребенок и мужчина, они госпитализированы. Общее число пострадавших и попавших под обвалы людей пока неизвестно.
"Возможно, произошел взрыв газа. Не могу пока точно сказать. Что я могу сказать точно, так это то, что здание не было аварийным", - заявила она журналистам.
Очевидцы в разговоре с журналистами сообщают, что услышали звук сильного взрыва перед тем, как корпус начал обрушаться.