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В Батуми обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие
В Батуми обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.10.2021
В Батуми обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие
В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передает местное агентство "Батумелеби". РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:11
2021-10-08T11:11
2021-10-08T12:13
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ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передает местное агентство "Батумелеби"."Есть пострадавшие", — добавляется в сообщении. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают медики, полиция и спецтехника.По завалами остались люди. Спасатели уже извлекли трех человек, в том числе двоих детей, один из которых новорожденный. Их доставили в больницу.Также под обломки попали около десяти машин.
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РИА Новости
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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
2021-10-08T11:11
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РИА Новости
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в мире, грузия, батуми, видео
11:11 08.10.2021 (обновлено: 12:13 08.10.2021)
В Батуми обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие
В грузинском Батуми обрушился подъезд пятиэтажного дома, есть пострадавшие