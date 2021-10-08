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В Батуми обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие

В Батуми обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.10.2021

В Батуми обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие

В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передает местное агентство "Батумелеби". РИА Новости, 08.10.2021

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ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передает местное агентство "Батумелеби"."Есть пострадавшие", — добавляется в сообщении. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают медики, полиция и спецтехника.По завалами остались люди. Спасатели уже извлекли трех человек, в том числе двоих детей, один из которых новорожденный. Их доставили в больницу.Также под обломки попали около десяти машин.

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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника. 2021-10-08T11:11 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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