https://ria.ru/20211008/nobel-1753690120.html

Лауреат Нобелевской премии мира-2020 поздравила Муратова и Рессу

Лауреат Нобелевской премии мира-2020 поздравила Муратова и Рессу - РИА Новости, 08.10.2021

Лауреат Нобелевской премии мира-2020 поздравила Муратова и Рессу

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), получившая в 2020 году Нобелевскую премию мира, в своем Twitter поздравила лауреатов премии этого года -... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:54

2021-10-08T14:54

2021-10-08T16:29

в мире

дмитрий муратов

нобелевская премия мира

всемирная продовольственная программа оон

россия

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ЦЮРИХ, 8 окт - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), получившая в 2020 году Нобелевскую премию мира, в своем Twitter поздравила лауреатов премии этого года - российского журналиста, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу.Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753662577.html

россия

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2021

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в мире, дмитрий муратов, нобелевская премия мира, всемирная продовольственная программа оон, россия