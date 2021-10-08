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Лауреат Нобелевской премии мира-2020 поздравила Муратова и Рессу
Лауреат Нобелевской премии мира-2020 поздравила Муратова и Рессу - РИА Новости, 08.10.2021
Лауреат Нобелевской премии мира-2020 поздравила Муратова и Рессу
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), получившая в 2020 году Нобелевскую премию мира, в своем Twitter поздравила лауреатов премии этого года -... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:54
2021-10-08T16:29
в мире
дмитрий муратов
нобелевская премия мира
всемирная продовольственная программа оон
россия
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ЦЮРИХ, 8 окт - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), получившая в 2020 году Нобелевскую премию мира, в своем Twitter поздравила лауреатов премии этого года - российского журналиста, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу.Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
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в мире, дмитрий муратов, нобелевская премия мира, всемирная продовольственная программа оон, россия
14:54 08.10.2021 (обновлено: 16:29 08.10.2021)
 
Лауреат Нобелевской премии мира-2020 поздравила Муратова и Рессу

Программа ООН, лауреат Нобелевской премии мира-2020, поздравила Муратова и Рессу

© REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo, РИА Новости/Владимир АстапковичМария Ресса и Дмитрий Муратов
Мария Ресса и Дмитрий Муратов
© REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo, РИА Новости/Владимир Астапкович
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ЦЮРИХ, 8 окт - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), получившая в 2020 году Нобелевскую премию мира, в своем Twitter поздравила лауреатов премии этого года - российского журналиста, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу.

"Поздравляем лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года Марию Рессу и Дмитрия Муратова! Воодушевляющий и вдохновляющий выбор норвежского Нобелевского комитета. ВПП рада передать эстафету, будучи убежденной в том, что потребность мира в мире сегодня так же актуальна, как и год назад", - говорится в сообщении программы ООН.

Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 13:14
Биография Дмитрия Муратова
Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
 
В миреДмитрий МуратовНобелевская премия мираВсемирная продовольственная программа ООНРоссия
 
 
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