Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/nikulin-1753704966.html
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве - РИА Новости, 08.10.2021
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве
Церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Юрию Никулину состоялась в пятницу у дома 2/6 на Большой Бронной улице, где артист жил с 1970 по... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:02
2021-10-08T16:02
культура
александр рукавишников
юрий никулин
московский цирк никулина
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753702688_0:281:2217:1528_1920x0_80_0_0_65c703febc49c6dbeb1cb7d4f40daf87.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Юрию Никулину состоялась в пятницу у дома 2/6 на Большой Бронной улице, где артист жил с 1970 по 1997 годы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы."Сегодня в столице увековечили память человека, имя которого без преувеличения знает каждый россиянин. На Большой Бронной появилась мемориальная доска Юрию Никулину – выдающемуся артисту, оставившему после себя очень важное нематериальное культурное наследие, любимое многими поколениями. Отмечу, что автором мемориальной доски стал скульптор Александр Рукавишников. Именно он в 2000 году создал скульптурную композицию, которая стоит перед зданием цирка на Цветном бульваре", - сказал глава департамента Алексей Емельянов.В церемонии открытия приняли участие представители власти, московских цирков, деятели культуры.Юрий Никулин – народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене Юрий Никулин создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие. 18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Никулина.
https://ria.ru/20191222/1562622030.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753702688_0:73:2217:1736_1920x0_80_0_0_cb4fc9341a51081d58793c2e4e4ff330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр рукавишников, юрий никулин, московский цирк никулина, новости культуры
16:02 08.10.2021
 
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве

Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМемориальная доска клоуну, актеру и телеведущему Юрию Никулину работы скульптора Александра Рукавишникова, открытая на Большой Бронной улице в Москве.
Мемориальная доска клоуну, актеру и телеведущему Юрию Никулину работы скульптора Александра Рукавишникова, открытая на Большой Бронной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Юрию Никулину состоялась в пятницу у дома 2/6 на Большой Бронной улице, где артист жил с 1970 по 1997 годы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.
"Сегодня в столице увековечили память человека, имя которого без преувеличения знает каждый россиянин. На Большой Бронной появилась мемориальная доска Юрию Никулину – выдающемуся артисту, оставившему после себя очень важное нематериальное культурное наследие, любимое многими поколениями. Отмечу, что автором мемориальной доски стал скульптор Александр Рукавишников. Именно он в 2000 году создал скульптурную композицию, которая стоит перед зданием цирка на Цветном бульваре", - сказал глава департамента Алексей Емельянов.
В церемонии открытия приняли участие представители власти, московских цирков, деятели культуры.
Юрий Никулин – народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене Юрий Никулин создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие. 18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Никулина.
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре, сказка-шоу Тайна новогодней звезды - РИА Новости, 1920, 22.12.2019
22 декабря 2019, 08:00Культура
Что скрыто под куполом Цирка Никулина
 
КультураАлександр РукавишниковЮрий НикулинМосковский цирк НикулинаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния