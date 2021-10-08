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Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве - РИА Новости, 08.10.2021
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве
Церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Юрию Никулину состоялась в пятницу у дома 2/6 на Большой Бронной улице, где артист жил с 1970 по... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:02
2021-10-08T16:02
2021-10-08T16:02
культура
александр рукавишников
юрий никулин
московский цирк никулина
новости культуры
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Юрию Никулину состоялась в пятницу у дома 2/6 на Большой Бронной улице, где артист жил с 1970 по 1997 годы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы."Сегодня в столице увековечили память человека, имя которого без преувеличения знает каждый россиянин. На Большой Бронной появилась мемориальная доска Юрию Никулину – выдающемуся артисту, оставившему после себя очень важное нематериальное культурное наследие, любимое многими поколениями. Отмечу, что автором мемориальной доски стал скульптор Александр Рукавишников. Именно он в 2000 году создал скульптурную композицию, которая стоит перед зданием цирка на Цветном бульваре", - сказал глава департамента Алексей Емельянов.В церемонии открытия приняли участие представители власти, московских цирков, деятели культуры.Юрий Никулин – народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене Юрий Никулин создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие. 18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Никулина.
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александр рукавишников, юрий никулин, московский цирк никулина, новости культуры
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Юрию Никулину состоялась в пятницу у дома 2/6 на Большой Бронной улице, где артист жил с 1970 по 1997 годы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.
"Сегодня в столице увековечили память человека, имя которого без преувеличения знает каждый россиянин. На Большой Бронной появилась мемориальная доска Юрию Никулину – выдающемуся артисту, оставившему после себя очень важное нематериальное культурное наследие, любимое многими поколениями. Отмечу, что автором мемориальной доски стал скульптор Александр Рукавишников. Именно он в 2000 году создал скульптурную композицию, которая стоит перед зданием цирка на Цветном бульваре", - сказал глава департамента Алексей Емельянов.
В церемонии открытия приняли участие представители власти, московских цирков, деятели культуры.
Юрий Никулин – народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене Юрий Никулин создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие. 18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Никулина.