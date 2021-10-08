https://ria.ru/20211008/navalnyy-1753730105.html

В МИД потребовали от ФРГ предоставить данные по Навальному до 16 октября

В МИД потребовали от ФРГ предоставить данные по Навальному до 16 октября - РИА Новости, 08.10.2021

В МИД потребовали от ФРГ предоставить данные по Навальному до 16 октября

Россия хочет в 10-дневный срок получить от Германии данные по якобы отравлению блогера Алексея Навального, заявил МИД РФ. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:48

2021-10-08T17:48

2021-10-08T18:06

в мире

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

россия

госпитализация алексея навального

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия хочет в 10-дневный срок получить от Германии данные по якобы отравлению блогера Алексея Навального, заявил МИД РФ."Кто был тот человек, который сопровождал А.Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин? Какова была его ведомственная принадлежность? (Ответ ожидается от ФРГ)", - говорится в тексте встречного демарша в ответ на письмо ряда стран по делу Навального. "Правительство ФРГ упорно уклоняется также и от предметного диалога со своими собственными парламентариями, которые уже трижды – в октябре и декабре 2020 года и августе 2021 года – направляли в его адрес запросы по ситуации вокруг А.Навального. Полученные немецкими депутатами ответы до неприличия "лаконичны", а многие абсолютно конкретные и ключевые с точки зрения установления истины вопросы вообще обойдены молчанием", - отметили в МИД."Таким образом правительство Германии фактически препятствует проведению в Российской Федерации официального расследования, отказывая нашей стране под надуманными предлогами в необходимом для прояснения всех обстоятельств случившегося с А.Навальным международно-правовом и уголовно-процессуальном сотрудничестве", - подчеркнули в ведомстве.Кроме того, РФ просит секретариат ОЗХО взять под контроль выполнение Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и Королевством Швеция своих обязательств."В ситуации с Навальным Российская Федерация изначально заняла максимально транспарентную позицию", - заявили в ведомстве.Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Россия предоставила ответ на запрос группы так называемых встревоженных государств ОЗХО по ситуации с Навальным и инициировала встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации. По его словам, Запад поддерживает тему "отравления" Навального ради давления на РФ. Он добавил, что Москва ждет от ФРГ, Великобритании и ОЗХО ответов в десятидневный срок на ряд вопросов по инциденту с Навальным, без этих ответов список вопросов к РФ выглядит как грубая провокация. Шульгин заявил, что все данные о якобы "Новичке" в докладе ОЗХО по Навальному вымарали по указке ФРГ и что власти ФРГ скрывают данные по Навальному и от РФ, и от своих парламентариев.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211008/navalnyy-1753715934.html

https://ria.ru/20210913/prankery-1749864065.html

https://ria.ru/20211007/navalnyy-1753599502.html

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в мире, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия, госпитализация алексея навального