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Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности
Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности - РИА Новости, 08.10.2021
Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности
НАТО не является инструментом сотрудничества или взаимодействия, это блок с антироссийской направленностью, что подтверждается действиями альянса, заявил... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:38
2021-10-08T13:00
нато
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. НАТО не является инструментом сотрудничества или взаимодействия, это блок с антироссийской направленностью, что подтверждается действиями альянса, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение альянса вдвое сократить численность российской миссии при организации."Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества нет. Возможности для диалога наши НАТОвские контрагенты сужают", - сказал Песков."Какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - заявил Песков.Североатлантический альянс вдвое сократил миссию России при НАТО с 20 до 10 человек. В МИД РФ данное решение назвали нелепым.
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нато, в мире, дмитрий песков, россия
12:38 08.10.2021 (обновлено: 13:00 08.10.2021)
 
Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности

Песков: НАТО не инструмент сотрудничества, а блок антироссийской направленности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. НАТО не является инструментом сотрудничества или взаимодействия, это блок с антироссийской направленностью, что подтверждается действиями альянса, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение альянса вдвое сократить численность российской миссии при организации.
"НАТО - это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия. Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его воспринимаем, и это наше восприятие отчетливо подтверждается действиями этого блока", - заявил Песков.
"Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества нет. Возможности для диалога наши НАТОвские контрагенты сужают", - сказал Песков.
"Какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - заявил Песков.
Североатлантический альянс вдвое сократил миссию России при НАТО с 20 до 10 человек. В МИД РФ данное решение назвали нелепым.
Баннеры с логотипом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 07:33
"Ъ" рассказал о возможном ответе России на высылку дипломатов из НАТО
 
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