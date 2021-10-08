12:38 08.10.2021 (обновлено: 13:00 08.10.2021)
Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности
Песков: НАТО не инструмент сотрудничества, а блок антироссийской направленности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. НАТО не является инструментом сотрудничества или взаимодействия, это блок с антироссийской направленностью, что подтверждается действиями альянса, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение альянса вдвое сократить численность российской миссии при организации.
"НАТО - это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия. Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его воспринимаем, и это наше восприятие отчетливо подтверждается действиями этого блока", - заявил Песков.
"Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества нет. Возможности для диалога наши НАТОвские контрагенты сужают", - сказал Песков.
"Какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - заявил Песков.
Североатлантический альянс вдвое сократил миссию России при НАТО с 20 до 10 человек. В МИД РФ данное решение назвали нелепым.