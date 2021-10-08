https://ria.ru/20211008/nato-1753655895.html

Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности

Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности - РИА Новости, 08.10.2021

Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности

НАТО не является инструментом сотрудничества или взаимодействия, это блок с антироссийской направленностью, что подтверждается действиями альянса, заявил... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:38

2021-10-08T12:38

2021-10-08T13:00

нато

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. НАТО не является инструментом сотрудничества или взаимодействия, это блок с антироссийской направленностью, что подтверждается действиями альянса, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение альянса вдвое сократить численность российской миссии при организации."Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества нет. Возможности для диалога наши НАТОвские контрагенты сужают", - сказал Песков."Какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - заявил Песков.Североатлантический альянс вдвое сократил миссию России при НАТО с 20 до 10 человек. В МИД РФ данное решение назвали нелепым.

https://ria.ru/20211008/diplomaty-1753609431.html

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2021

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нато, в мире, дмитрий песков, россия