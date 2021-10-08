https://ria.ru/20211008/nato-1753627631.html

Эксперт оценил возможность закрытия представительства России при НАТО

Эксперт оценил возможность закрытия представительства России при НАТО - РИА Новости, 08.10.2021

Эксперт оценил возможность закрытия представительства России при НАТО

Отношения России и НАТО практически лежат на дне, выдворение восьми дипломатов РФ - шаг к сведению отношений к нулю, заявил РИА Новости член-корреспондент... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:32

2021-10-08T10:32

2021-10-08T10:32

в мире

белоруссия

москва

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России и НАТО практически лежат на дне, выдворение восьми дипломатов РФ - шаг к сведению отношений к нулю, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.Ранее стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, якобы являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки". Кроме того, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники рассказала, что в ответ на это Россия сама может пойти на закрытие своей миссии при НАТО."Отношения с НАТО и так практически на дне лежат, а выдворение восьми наших дипломатов, конечно, служит дополнительным шагом к сведению наших отношений к нулю", - ответил Бартош на вопрос о последствиях возможного закрытия представительства РФ при НАТО.По его словам, НАТО в 2010 году приняла концепцию, согласно которой в отношениях с Россией необходимо придерживаться линии сдерживания и диалога."Так, вот диалога как такового нет, а мероприятия по силовому сдерживанию НАТО постоянно наращивает - это и разведывательные полеты натовских самолетов у границ России, враждебные учения НАТО по антироссийским сценариям, которые постоянно проводятся у границ России и Белоруссии, это действия НАТО на Черном море и так далее", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20211007/rossiya-1753594824.html

https://ria.ru/20211007/nato-1753584794.html

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, москва, нато, россия