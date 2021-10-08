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Эксперт оценил возможность закрытия представительства России при НАТО
Эксперт оценил возможность закрытия представительства России при НАТО - РИА Новости, 08.10.2021
Эксперт оценил возможность закрытия представительства России при НАТО
Отношения России и НАТО практически лежат на дне, выдворение восьми дипломатов РФ - шаг к сведению отношений к нулю, заявил РИА Новости член-корреспондент... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:32
2021-10-08T10:32
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России и НАТО практически лежат на дне, выдворение восьми дипломатов РФ - шаг к сведению отношений к нулю, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.Ранее стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, якобы являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки". Кроме того, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники рассказала, что в ответ на это Россия сама может пойти на закрытие своей миссии при НАТО."Отношения с НАТО и так практически на дне лежат, а выдворение восьми наших дипломатов, конечно, служит дополнительным шагом к сведению наших отношений к нулю", - ответил Бартош на вопрос о последствиях возможного закрытия представительства РФ при НАТО.По его словам, НАТО в 2010 году приняла концепцию, согласно которой в отношениях с Россией необходимо придерживаться линии сдерживания и диалога."Так, вот диалога как такового нет, а мероприятия по силовому сдерживанию НАТО постоянно наращивает - это и разведывательные полеты натовских самолетов у границ России, враждебные учения НАТО по антироссийским сценариям, которые постоянно проводятся у границ России и Белоруссии, это действия НАТО на Черном море и так далее", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20211007/rossiya-1753594824.html
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в мире, белоруссия, москва, нато, россия
10:32 08.10.2021
 
Эксперт оценил возможность закрытия представительства России при НАТО

Член-корреспондент Академии военных наук Бартош: отношения с НАТО практически лежат на дне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России и НАТО практически лежат на дне, выдворение восьми дипломатов РФ - шаг к сведению отношений к нулю, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Ранее стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, якобы являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки". Кроме того, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники рассказала, что в ответ на это Россия сама может пойти на закрытие своей миссии при НАТО.
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"Отношения с НАТО и так практически на дне лежат, а выдворение восьми наших дипломатов, конечно, служит дополнительным шагом к сведению наших отношений к нулю", - ответил Бартош на вопрос о последствиях возможного закрытия представительства РФ при НАТО.
По его словам, НАТО в 2010 году приняла концепцию, согласно которой в отношениях с Россией необходимо придерживаться линии сдерживания и диалога.
"Так, вот диалога как такового нет, а мероприятия по силовому сдерживанию НАТО постоянно наращивает - это и разведывательные полеты натовских самолетов у границ России, враждебные учения НАТО по антироссийским сценариям, которые постоянно проводятся у границ России и Белоруссии, это действия НАТО на Черном море и так далее", - пояснил эксперт.
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