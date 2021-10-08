https://ria.ru/20211008/nakazanie-1753666572.html

СК оценил проект об ужесточении наказания за педофилию

СК оценил проект об ужесточении наказания за педофилию - РИА Новости, 08.10.2021

СК оценил проект об ужесточении наказания за педофилию

Принятие закона, ужесточающего ответственность за педофилию, позволит предотвратить новые преступления, лишь в 2021 году перед судами предстанут 114 фигурантов, РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:14

2021-10-08T13:14

2021-10-08T13:14

общество

тверская область

андрей турчак

единая россия

госдума рф

павел крашенинников

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Принятие закона, ужесточающего ответственность за педофилию, позволит предотвратить новые преступления, лишь в 2021 году перед судами предстанут 114 фигурантов, у которых она диагностирована, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Широко обсуждаемая законодательная инициатива о возможности назначения пожизненного лишения свободы лицам, ранее судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в случае повторного совершения ими изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних представляется актуальной. Принятие такого закона будет способствовать и реализации превентивной (предупредительной) функции уголовного права", - сказала она."Ежегодно выносится порядка 50 приговоров за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, уже имеющих судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - добавила она.В качестве примера официальный представитель СК РФ рассказала о 46-летнем жителе Тверской области, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. При этом в 2006 году он уже был осужден за совершение аналогичных преступлений в отношении своей дочери."При этом в общем массиве преступлений против половой неприкосновенности в текущем году в суды направлены уголовные дела, по которым у 114 фигурантов диагностирована педофилия. Вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным", - подчеркнула Петренко.По ее словам, для таких лиц не имеет значения, достиг ли ребенок 14 лет, или он незначительно старше. Поэтому в случае преступления степень психического и физического травмирования подростка очень высока."В связи с этим СК РФ убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысит качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних", - добавила Петренко.Законопроект в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. Документ предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов.Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи, когда жертвами извращенца сали два и более ребенка, а также на случаи, когда это преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

https://ria.ru/20211001/pedofiliya-1752650806.html

https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730182615.html

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общество, тверская область, андрей турчак, единая россия, госдума рф, павел крашенинников, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия