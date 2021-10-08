https://ria.ru/20211008/mvd-1753771877.html

Сотрудники посольства США попались на краже в Москве

МВД раскрыло детали кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США - РИА Новости, 08.10.2021

Сотрудники посольства США попались на краже в Москве

Трое морпехов США украли у москвича рюкзак в одном из столичных кафе, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, правоохранители направили в американское... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T23:38

2021-10-08T23:38

2021-10-08T23:47

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Трое морпехов США украли у москвича рюкзак в одном из столичных кафе, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, правоохранители направили в американское посольство ноту с требованием снять со злоумышленников дипломатическую неприкосновенность, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.По его словам, сотрудники московской полиции установили подозреваемых в краже имущества посетителя одного из столичных "увеселительных заведений". У мужчины украли рюкзак, сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей, по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже."В результате установлены трое подозреваемых в совершении этого противоправного деяния. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет", - сказал Васенин, уточнив, что у следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком.Правоохранительные органы направили в адрес посольства требование снять с указанных иностранцев дипломатический иммунитет для того, чтобы привлечь их к ответственности.

https://ria.ru/20211008/diplomatiya-1753738028.html

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сша, москва, россия