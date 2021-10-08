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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/muzei-1753650879.html
Выставка-ретроспектива гравюр открылась в Третьяковской галерее
Выставка-ретроспектива гравюр открылась в Третьяковской галерее - РИА Новости, 08.10.2021
Выставка-ретроспектива гравюр открылась в Третьяковской галерее
Выставка "Миры гравюры на металле", рассказывающая о техниках глубокой печати, открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:23
2021-10-08T13:23
третьяковская галерея
культура
музеи
новости культуры
валентин серов
иван шишкин
выставки
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Выставка "Миры гравюры на металле", рассказывающая о техниках глубокой печати, открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.Шесть залов экспозиции разделены тематически: в вводном показаны работы западных художников. Среди них произведения Калло, Пиранези, Шмидта, Боннэ.Каждый последующий зал наглядно представляет разные техники: резцовые гравюры, выполненные в меццо-тинто, с помощью сухой иглы и офорты. Рассказу о цвете в гравюре отдано два зала — там представлены произведения советских мастеров, которые сочетали в своих работах разные техники, направления и темы. Это Нивинский, Синезубов, Добров, Пищалкина, Кругликова.Отдельное внимание уделено Шишкину и Серову — знаменитым художникам, которые работали не только как живописцы, но и создавали гравюры.Дополняют выставку макрофотографии: специально были сделаны увеличенные снимки отдельных произведений, чтобы зрители могли детальнее изучить их.Гравюры, с одной стороны, всегда считались демократическим видом искусства (оно было тиражным), но при этом требовали специальных инструментов — например, особых печатных станков. Один из них (офортный станок) представлен в экспозиции. В отдельных витринах показаны приспособления, которые использовали мастера.Выставка "Миры гравюры на металле" в Лаврушинском переулке продлится до 15 мая 2022.
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третьяковская галерея, музеи, новости культуры, валентин серов, иван шишкин, выставки
13:23 08.10.2021
 
Выставка-ретроспектива гравюр открылась в Третьяковской галерее

В экспозиции рассказано, как создавались произведения Шишкина, Серова

© Пресс-служба Третьяковской галереиСеров В.А. Баба с лошадью. 1899
Серов В.А. Баба с лошадью. 1899
© Пресс-служба Третьяковской галереи
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Выставка "Миры гравюры на металле", рассказывающая о техниках глубокой печати, открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.
© Пресс-служба Третьяковской галереиКравченко А.И. Венеция. Пьяцетта. 1926
Кравченко А.И. Венеция. Пьяцетта. 1926
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Кравченко А.И. Венеция. Пьяцетта. 1926

"У нас получилась ретроспектива работ от XVII до конца XX века с вкраплениями XXI века, рассказывающая о гравюре на металле, — поделилась с РИА Новости куратор Нина Маркова. — Хотим показать, чем один вид работ отличается от другого, какими инструментами творили мастера. Также мы попытались показать механику создания произведений"

Шесть залов экспозиции разделены тематически: в вводном показаны работы западных художников. Среди них произведения Калло, Пиранези, Шмидта, Боннэ.
Каждый последующий зал наглядно представляет разные техники: резцовые гравюры, выполненные в меццо-тинто, с помощью сухой иглы и офорты.
Рассказу о цвете в гравюре отдано два зала — там представлены произведения советских мастеров, которые сочетали в своих работах разные техники, направления и темы. Это Нивинский, Синезубов, Добров, Пищалкина, Кругликова.
© Пресс-служба Третьяковской галереиНивинский И.И. В студии перед зеркалом. 1917
Нивинский И.И. В студии перед зеркалом. 1917
1 из 3
Нивинский И.И. В студии перед зеркалом. 1917
© Пресс-служба Третьяковской галереи
© Пресс-служба Третьяковской галереиСинезубов Н.В. Мать с ребенком. 1919
Синезубов Н.В. Мать с ребенком. 1919
2 из 3
Синезубов Н.В. Мать с ребенком. 1919
© Пресс-служба Третьяковской галереи
© Пресс-служба Третьяковской галереиДобров М.А. Пионы. 1944-1954
Добров М.А. Пионы. 1944-1954
3 из 3
Добров М.А. Пионы. 1944-1954
© Пресс-служба Третьяковской галереи
1 из 3
Нивинский И.И. В студии перед зеркалом. 1917
© Пресс-служба Третьяковской галереи
2 из 3
Синезубов Н.В. Мать с ребенком. 1919
© Пресс-служба Третьяковской галереи
3 из 3
Добров М.А. Пионы. 1944-1954
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Отдельное внимание уделено Шишкину и Серову — знаменитым художникам, которые работали не только как живописцы, но и создавали гравюры.
© Пресс-служба Третьяковской галереиШишкин И.И. Задворье. 1886
Шишкин И.И. Задворье. 1886
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Шишкин И.И. Задворье. 1886
Дополняют выставку макрофотографии: специально были сделаны увеличенные снимки отдельных произведений, чтобы зрители могли детальнее изучить их.

"Выставка рассчитана на любознательного человека, который интересуется как, каким образом выполнялись работы", — объясняет куратор.

Гравюры, с одной стороны, всегда считались демократическим видом искусства (оно было тиражным), но при этом требовали специальных инструментов — например, особых печатных станков. Один из них (офортный станок) представлен в экспозиции. В отдельных витринах показаны приспособления, которые использовали мастера.
Выставка "Миры гравюры на металле" в Лаврушинском переулке продлится до 15 мая 2022.
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