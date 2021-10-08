Выставка-ретроспектива гравюр открылась в Третьяковской галерее
В экспозиции рассказано, как создавались произведения Шишкина, Серова
© Пресс-служба Третьяковской галереиСеров В.А. Баба с лошадью. 1899
© Пресс-служба Третьяковской галереи
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Выставка "Миры гравюры на металле", рассказывающая о техниках глубокой печати, открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.
© Пресс-служба Третьяковской галереиКравченко А.И. Венеция. Пьяцетта. 1926
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Кравченко А.И. Венеция. Пьяцетта. 1926
"У нас получилась ретроспектива работ от XVII до конца XX века с вкраплениями XXI века, рассказывающая о гравюре на металле, — поделилась с РИА Новости куратор Нина Маркова. — Хотим показать, чем один вид работ отличается от другого, какими инструментами творили мастера. Также мы попытались показать механику создания произведений"
Шесть залов экспозиции разделены тематически: в вводном показаны работы западных художников. Среди них произведения Калло, Пиранези, Шмидта, Боннэ.
Каждый последующий зал наглядно представляет разные техники: резцовые гравюры, выполненные в меццо-тинто, с помощью сухой иглы и офорты.
Рассказу о цвете в гравюре отдано два зала — там представлены произведения советских мастеров, которые сочетали в своих работах разные техники, направления и темы. Это Нивинский, Синезубов, Добров, Пищалкина, Кругликова.
© Пресс-служба Третьяковской галереиНивинский И.И. В студии перед зеркалом. 1917
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Нивинский И.И. В студии перед зеркалом. 1917
© Пресс-служба Третьяковской галереи
© Пресс-служба Третьяковской галереиСинезубов Н.В. Мать с ребенком. 1919
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Синезубов Н.В. Мать с ребенком. 1919
© Пресс-служба Третьяковской галереи
© Пресс-служба Третьяковской галереиДобров М.А. Пионы. 1944-1954
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Добров М.А. Пионы. 1944-1954
© Пресс-служба Третьяковской галереи
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Нивинский И.И. В студии перед зеркалом. 1917
© Пресс-служба Третьяковской галереи
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Синезубов Н.В. Мать с ребенком. 1919
© Пресс-служба Третьяковской галереи
3 из 3
Добров М.А. Пионы. 1944-1954
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Отдельное внимание уделено Шишкину и Серову — знаменитым художникам, которые работали не только как живописцы, но и создавали гравюры.
© Пресс-служба Третьяковской галереиШишкин И.И. Задворье. 1886
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Шишкин И.И. Задворье. 1886
Дополняют выставку макрофотографии: специально были сделаны увеличенные снимки отдельных произведений, чтобы зрители могли детальнее изучить их.
"Выставка рассчитана на любознательного человека, который интересуется как, каким образом выполнялись работы", — объясняет куратор.
Гравюры, с одной стороны, всегда считались демократическим видом искусства (оно было тиражным), но при этом требовали специальных инструментов — например, особых печатных станков. Один из них (офортный станок) представлен в экспозиции. В отдельных витринах показаны приспособления, которые использовали мастера.
Выставка "Миры гравюры на металле" в Лаврушинском переулке продлится до 15 мая 2022.