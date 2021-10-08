https://ria.ru/20211008/muzei-1753650879.html

Выставка-ретроспектива гравюр открылась в Третьяковской галерее

Выставка-ретроспектива гравюр открылась в Третьяковской галерее - РИА Новости, 08.10.2021

Выставка-ретроспектива гравюр открылась в Третьяковской галерее

Выставка "Миры гравюры на металле", рассказывающая о техниках глубокой печати, открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:23

2021-10-08T13:23

2021-10-08T13:23

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Выставка "Миры гравюры на металле", рассказывающая о техниках глубокой печати, открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.Шесть залов экспозиции разделены тематически: в вводном показаны работы западных художников. Среди них произведения Калло, Пиранези, Шмидта, Боннэ.Каждый последующий зал наглядно представляет разные техники: резцовые гравюры, выполненные в меццо-тинто, с помощью сухой иглы и офорты. Рассказу о цвете в гравюре отдано два зала — там представлены произведения советских мастеров, которые сочетали в своих работах разные техники, направления и темы. Это Нивинский, Синезубов, Добров, Пищалкина, Кругликова.Отдельное внимание уделено Шишкину и Серову — знаменитым художникам, которые работали не только как живописцы, но и создавали гравюры.Дополняют выставку макрофотографии: специально были сделаны увеличенные снимки отдельных произведений, чтобы зрители могли детальнее изучить их.Гравюры, с одной стороны, всегда считались демократическим видом искусства (оно было тиражным), но при этом требовали специальных инструментов — например, особых печатных станков. Один из них (офортный станок) представлен в экспозиции. В отдельных витринах показаны приспособления, которые использовали мастера.Выставка "Миры гравюры на металле" в Лаврушинском переулке продлится до 15 мая 2022.

https://ria.ru/20210921/vystavka-1750353027.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, музеи, новости культуры, валентин серов, иван шишкин, выставки