https://ria.ru/20211008/muratov-1753754038.html

Муратов ответил на вопрос, пойдет ли он в политику

Муратов ответил на вопрос, пойдет ли он в политику - РИА Новости, 08.10.2021

Муратов ответил на вопрос, пойдет ли он в политику

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, сообщил, что не собирается идти в политику. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:54

2021-10-08T19:54

2021-10-08T19:54

общество

дмитрий муратов

нобелевская премия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753753604_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_7936b7c6e58dd7370cea91e37b99c479.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, сообщил, что не собирается идти в политику.Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением премии."В какую политику, вы что? У меня самая прекрасная работа на свете", - сказал Муратов журналистам."С одной стороны, вы видите, что по средам и пятницам объявляются иноагенты… С другой стороны, гигантский конкурс на факультеты журналистики и к нам на стажировку. Я не понимаю пока, как это соотносится и почему люди готовы рисковать, ради чего?", - заявил Муратов, отвечая на вопрос, опасно ли работать журналистом.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753749458.html

https://ria.ru/20211008/muratov-1753662577.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий муратов, нобелевская премия, россия