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Муратов ответил на вопрос, пойдет ли он в политику
Муратов ответил на вопрос, пойдет ли он в политику - РИА Новости, 08.10.2021
Муратов ответил на вопрос, пойдет ли он в политику
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, сообщил, что не собирается идти в политику. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:54
2021-10-08T19:54
общество
дмитрий муратов
нобелевская премия
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, сообщил, что не собирается идти в политику.Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением премии."В какую политику, вы что? У меня самая прекрасная работа на свете", - сказал Муратов журналистам."С одной стороны, вы видите, что по средам и пятницам объявляются иноагенты… С другой стороны, гигантский конкурс на факультеты журналистики и к нам на стажировку. Я не понимаю пока, как это соотносится и почему люди готовы рисковать, ради чего?", - заявил Муратов, отвечая на вопрос, опасно ли работать журналистом.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
https://ria.ru/20211008/muratov-1753749458.html
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общество, дмитрий муратов, нобелевская премия, россия
19:54 08.10.2021
 
Муратов ответил на вопрос, пойдет ли он в политику

Главный редактор "Новой газеты" Муратов: не собираюсь идти в политику

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в студии радиостанции "Эхо Москвы"
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов в студии радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, сообщил, что не собирается идти в политику.
Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением премии.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 19:23
Муратов заявил, что не оставит себе ничего из средств от Нобелевской премии
"В какую политику, вы что? У меня самая прекрасная работа на свете", - сказал Муратов журналистам.
"С одной стороны, вы видите, что по средам и пятницам объявляются иноагенты… С другой стороны, гигантский конкурс на факультеты журналистики и к нам на стажировку. Я не понимаю пока, как это соотносится и почему люди готовы рисковать, ради чего?", - заявил Муратов, отвечая на вопрос, опасно ли работать журналистом.
Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 13:14
Биография Дмитрия Муратова
 
ОбществоДмитрий МуратовНобелевская премияРоссия
 
 
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