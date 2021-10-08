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Председатель фонда "Круг добра" оценил жест Муратова
Председатель фонда "Круг добра" оценил жест Муратова - РИА Новости, 08.10.2021
Председатель фонда "Круг добра" оценил жест Муратова
Идея главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова перевести часть средств после получения Нобелевской премии в благотворительный фонд "Круг добра" - это... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:58
2021-10-08T16:58
дмитрий муратов
новая газета
нобелевская премия
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Идея главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова перевести часть средств после получения Нобелевской премии в благотворительный фонд "Круг добра" - это знак доверия к сотрудникам и руководству фонда, заявил РИА Новости председатель правления фонда Александр Ткаченко.Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что часть средств после получения Нобелевской премии мира перечислит в благотворительный фонд "Круг добра"."Идея перевести часть премии в фонд "Круг добра" - это знак доверия к сотрудникам и руководству Фонда и понимание того, насколько важны для нас честность, прозрачность всех процедур и принципиальность в принятии решений", - сказал Ткаченко.Он уточнил, что недавно встречался с Муратовым и показывал ему работу фонда. "Круг добра" работает абсолютно прозрачно, а для сотрудников задана очень высокая планка в работе, подчеркнул Ткаченко."От всей души поздравляю Дмитрия Андреевича Муратова. Наверное, в мире нет ничего более сложного и неосязаемого, чем принципиальность. Для того, чтобы следовать своим путем и отстаивать свои убеждения, нужна воля, смелость и вера в высокие идеалы. Это без сомнения – характеристики Дмитрия Андреевича, и замечательно, что Комитет по присуждению Нобелевской премии увидел и оценил масштаб нашего соотечественника", - отметил Ткаченко.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву."Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
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дмитрий муратов, новая газета , нобелевская премия, россия, фонд "круг добра"
16:58 08.10.2021
 
Председатель фонда "Круг добра" оценил жест Муратова

Председатель фонда "Круг добра" Александр Ткаченко назвал жест Муратова "знаком доверия"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Идея главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова перевести часть средств после получения Нобелевской премии в благотворительный фонд "Круг добра" - это знак доверия к сотрудникам и руководству фонда, заявил РИА Новости председатель правления фонда Александр Ткаченко.
Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что часть средств после получения Нобелевской премии мира перечислит в благотворительный фонд "Круг добра".
"Идея перевести часть премии в фонд "Круг добра" - это знак доверия к сотрудникам и руководству Фонда и понимание того, насколько важны для нас честность, прозрачность всех процедур и принципиальность в принятии решений", - сказал Ткаченко.
Он уточнил, что недавно встречался с Муратовым и показывал ему работу фонда. "Круг добра" работает абсолютно прозрачно, а для сотрудников задана очень высокая планка в работе, подчеркнул Ткаченко.
"От всей души поздравляю Дмитрия Андреевича Муратова. Наверное, в мире нет ничего более сложного и неосязаемого, чем принципиальность. Для того, чтобы следовать своим путем и отстаивать свои убеждения, нужна воля, смелость и вера в высокие идеалы. Это без сомнения – характеристики Дмитрия Андреевича, и замечательно, что Комитет по присуждению Нобелевской премии увидел и оценил масштаб нашего соотечественника", - отметил Ткаченко.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 16:28
Мишустин поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
"Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
 
Дмитрий МуратовНовая газетаНобелевская премияРоссияФонд "Круг добра"
 
 
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