https://ria.ru/20211008/muratov-1753717885.html

Председатель фонда "Круг добра" оценил жест Муратова

Председатель фонда "Круг добра" оценил жест Муратова - РИА Новости, 08.10.2021

Председатель фонда "Круг добра" оценил жест Муратова

Идея главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова перевести часть средств после получения Нобелевской премии в благотворительный фонд "Круг добра" - это... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:58

2021-10-08T16:58

2021-10-08T16:58

дмитрий муратов

новая газета

нобелевская премия

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Идея главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова перевести часть средств после получения Нобелевской премии в благотворительный фонд "Круг добра" - это знак доверия к сотрудникам и руководству фонда, заявил РИА Новости председатель правления фонда Александр Ткаченко.Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что часть средств после получения Нобелевской премии мира перечислит в благотворительный фонд "Круг добра"."Идея перевести часть премии в фонд "Круг добра" - это знак доверия к сотрудникам и руководству Фонда и понимание того, насколько важны для нас честность, прозрачность всех процедур и принципиальность в принятии решений", - сказал Ткаченко.Он уточнил, что недавно встречался с Муратовым и показывал ему работу фонда. "Круг добра" работает абсолютно прозрачно, а для сотрудников задана очень высокая планка в работе, подчеркнул Ткаченко."От всей души поздравляю Дмитрия Андреевича Муратова. Наверное, в мире нет ничего более сложного и неосязаемого, чем принципиальность. Для того, чтобы следовать своим путем и отстаивать свои убеждения, нужна воля, смелость и вера в высокие идеалы. Это без сомнения – характеристики Дмитрия Андреевича, и замечательно, что Комитет по присуждению Нобелевской премии увидел и оценил масштаб нашего соотечественника", - отметил Ткаченко.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву."Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753712587.html

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дмитрий муратов, новая газета , нобелевская премия, россия, фонд "круг добра"