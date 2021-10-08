https://ria.ru/20211008/muratov-1753712587.html
Пресс-служба правительства поздравила Муратова с Нобелевской премией мира
Пресс-служба правительства поздравила Муратова с Нобелевской премией мира - РИА Новости, 08.10.2021
Пресс-служба правительства поздравила Муратова с Нобелевской премией мира
Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову является достойной оценкой его таланта, высокого профессионализма,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:28
2021-10-08T16:28
2021-10-08T18:04
в мире
дмитрий муратов
нобелевская премия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову является достойной оценкой его таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и человеческих качеств, заявил пресс-секретарь премьера РФ Борис Беляков.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира."Решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову - достойная оценка его таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и, что важно, человеческих качеств", - сказал Беляков.Он отметил, что помимо профессиональной деятельности, Муратов активно занимается благотворительностью - помогает больным детям."Это заслуживает уважения. Мы поздравляем его с заслуженной наградой", - добавил пресс-секретарь.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
https://ria.ru/20211008/muratov-1753662122.html
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в мире, дмитрий муратов, нобелевская премия, россия
16:28 08.10.2021 (обновлено: 18:04 08.10.2021)
Пресс-служба правительства поздравила Муратова с Нобелевской премией мира
Пресс-служба правительства поздравила Муратова с Нобелевской премией мира