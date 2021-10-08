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Горбачев прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову
Горбачев прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову - РИА Новости, 08.10.2021
Горбачев прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову
Экс-президент СССР и нобелевский лауреат Михаил Горбачев назвал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову событием, РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:26
2021-10-08T17:01
в мире
дмитрий муратов
михаил горбачев
нобелевская премия мира
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР и нобелевский лауреат Михаил Горбачев назвал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову событием, поднимающим значение прессы в мире, и пообещал поздравить лично.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.Он выразил уверенность, что оба лауреата заслужили премию."Я поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться. Молодец, так держать!" - сказал Горбачев.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
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в мире, дмитрий муратов, михаил горбачев, нобелевская премия мира, россия
16:26 08.10.2021 (обновлено: 17:01 08.10.2021)
 
Горбачев прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову

Горбачев: присуждение Нобелевской премии мира Муратову поднимает значение прессы в мире

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР и нобелевский лауреат Михаил Горбачев назвал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову событием, поднимающим значение прессы в мире, и пообещал поздравить лично.
Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

"Это хорошая, очень хорошая новость, не просто новость, а событие. Это отличное прибавление в наших рядах, среди Нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту", - заявил экс-президент, чьё поздравление опубликовано на сайте Горбачев-фонда.

Он выразил уверенность, что оба лауреата заслужили премию.
"Я поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться. Молодец, так держать!" - сказал Горбачев.
Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
 
В миреДмитрий МуратовМихаил ГорбачевНобелевская премия мираРоссия
 
 
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