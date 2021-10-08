https://ria.ru/20211008/muratov-1753712101.html

Горбачев прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову

Горбачев прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову - РИА Новости, 08.10.2021

Горбачев прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову

Экс-президент СССР и нобелевский лауреат Михаил Горбачев назвал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову событием, РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:26

2021-10-08T16:26

2021-10-08T17:01

в мире

дмитрий муратов

михаил горбачев

нобелевская премия мира

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР и нобелевский лауреат Михаил Горбачев назвал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову событием, поднимающим значение прессы в мире, и пообещал поздравить лично.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.Он выразил уверенность, что оба лауреата заслужили премию."Я поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться. Молодец, так держать!" - сказал Горбачев.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

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в мире, дмитрий муратов, михаил горбачев, нобелевская премия мира, россия