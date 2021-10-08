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Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира
Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира - РИА Новости, 08.10.2021
Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что Нобелевская премия мира - это награда не его, а газеты, часть средств перечислит в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:55
2021-10-08T13:03
дмитрий муратов
нобелевская премия мира
новая газета
в мире
нобелевская премия
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что Нобелевская премия мира - это награда не его, а газеты, часть средств перечислит в благотворительный фонд "Круг добра"."Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
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дмитрий муратов, нобелевская премия мира, новая газета , в мире, нобелевская премия, россия
12:55 08.10.2021 (обновлено: 13:03 08.10.2021)
 
Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира

Главред "Новой газеты" Муратов назвал Нобелевскую премию мира принадлежащей всему изданию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что Нобелевская премия мира - это награда не его, а газеты, часть средств перечислит в благотворительный фонд "Круг добра".
"Никаких ощущений не испытал и могу вам сказать, что это премия не моя. Это премия газеты и в первую очередь ее погибших сотрудников: Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Анна Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов и Наташа Эстемирова - это их премия, не моя. В понедельник проведем редколлегию, точно могу сказать, что часть из этих денег, конечно, пойдет в фонд "Круг добра" детям с орфанными заболеваниями", - сказал Муратов.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 12:34
В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира
"Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
Мария Ресса и Дмитрий Муратов
Вчера, 12:04
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе
 
Дмитрий МуратовНобелевская премия мираНовая газетаВ миреНобелевская премияРоссия
 
 
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