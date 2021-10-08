12:55 08.10.2021 (обновлено: 13:03 08.10.2021)
Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира
Главред "Новой газеты" Муратов назвал Нобелевскую премию мира принадлежащей всему изданию
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что Нобелевская премия мира - это награда не его, а газеты, часть средств перечислит в благотворительный фонд "Круг добра".
"Никаких ощущений не испытал и могу вам сказать, что это премия не моя. Это премия газеты и в первую очередь ее погибших сотрудников: Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Анна Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов и Наташа Эстемирова - это их премия, не моя. В понедельник проведем редколлегию, точно могу сказать, что часть из этих денег, конечно, пойдет в фонд "Круг добра" детям с орфанными заболеваниями", - сказал Муратов.
"Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.