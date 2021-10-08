https://ria.ru/20211008/muratov-1753662122.html

Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира

Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира - РИА Новости, 08.10.2021

Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что Нобелевская премия мира - это награда не его, а газеты, часть средств перечислит в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:55

2021-10-08T12:55

2021-10-08T13:03

дмитрий муратов

нобелевская премия мира

новая газета

в мире

нобелевская премия

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что Нобелевская премия мира - это награда не его, а газеты, часть средств перечислит в благотворительный фонд "Круг добра"."Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753654410.html

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