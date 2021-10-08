https://ria.ru/20211008/muratov-1753658762.html

СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира - РИА Новости, 08.10.2021

СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Союз журналистов России (СЖР) поздравляет главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира, сообщил РИА Новости глава СЖР... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:46

2021-10-08T12:46

2021-10-08T12:56

ссср

оон

михаил горбачев

союз журналистов россии

россия

дмитрий муратов

соловьев владимир (журналист)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) поздравляет главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев."Действительно, стоит поздравить нашего коллегу с этой наградой. Он много лет возглавляет газету, которая отличается особым взглядом на происходящие события в России и за рубежом. Они твердо придерживаются этой позиции, так что, действительно, можно поздравить", - сказал Соловьев.Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753654410.html

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ссср, оон, михаил горбачев, союз журналистов россии, россия, дмитрий муратов, соловьев владимир (журналист)