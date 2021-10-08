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СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира - РИА Новости, 08.10.2021
СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
Союз журналистов России (СЖР) поздравляет главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира, сообщил РИА Новости глава СЖР... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:46
2021-10-08T12:56
ссср
оон
михаил горбачев
союз журналистов россии
россия
дмитрий муратов
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) поздравляет главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев."Действительно, стоит поздравить нашего коллегу с этой наградой. Он много лет возглавляет газету, которая отличается особым взглядом на происходящие события в России и за рубежом. Они твердо придерживаются этой позиции, так что, действительно, можно поздравить", - сказал Соловьев.Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
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ссср, оон, михаил горбачев, союз журналистов россии, россия, дмитрий муратов, соловьев владимир (журналист)
12:46 08.10.2021 (обновлено: 12:56 08.10.2021)
 
СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

СЖР поздравил главреда "Новой газеты" Муратова с Нобелевской премией мира

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) поздравляет главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
"Действительно, стоит поздравить нашего коллегу с этой наградой. Он много лет возглавляет газету, которая отличается особым взглядом на происходящие события в России и за рубежом. Они твердо придерживаются этой позиции, так что, действительно, можно поздравить", - сказал Соловьев.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 12:34
В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира
Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".
Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
 
СССРООНМихаил ГорбачевСоюз журналистов РоссииРоссияДмитрий МуратовСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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