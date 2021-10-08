https://ria.ru/20211008/muratov-1753658762.html
СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира - РИА Новости, 08.10.2021
СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
Союз журналистов России (СЖР) поздравляет главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира, сообщил РИА Новости глава СЖР... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:46
2021-10-08T12:46
2021-10-08T12:56
ссср
оон
михаил горбачев
союз журналистов россии
россия
дмитрий муратов
соловьев владимир (журналист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753650409_0:114:3007:1805_1920x0_80_0_0_f18b12254d3022c746155dd4bbd9b7b0.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) поздравляет главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев."Действительно, стоит поздравить нашего коллегу с этой наградой. Он много лет возглавляет газету, которая отличается особым взглядом на происходящие события в России и за рубежом. Они твердо придерживаются этой позиции, так что, действительно, можно поздравить", - сказал Соловьев.Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
https://ria.ru/20211008/muratov-1753654410.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753650409_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_21fabd13c453ad7ccce61f0ec87df927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, оон, михаил горбачев, союз журналистов россии, россия, дмитрий муратов, соловьев владимир (журналист)
12:46 08.10.2021 (обновлено: 12:56 08.10.2021)
СЖР поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
СЖР поздравил главреда "Новой газеты" Муратова с Нобелевской премией мира