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В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира
В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира - РИА Новости, 08.10.2021
В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира
В Кремле поздравляют главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира, он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:34
2021-10-08T12:34
в мире
дмитрий муратов
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оон
дмитрий песков
михаил горбачев
нобелевская премия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле поздравляют главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира, он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира"."Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, планирует ли президент Владимир Путин лично поздравить Муратова с Нобелевской премией мира, Песков добавил, что "не знает", поскольку об этом стало известно "только что"."Не могу сказать, не знаю. Это стало только что известно, поэтому дайте нам чуть-чуть времени", - добавил Песков.Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира - до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.Церемонию объявления лауреата проводил Норвежский нобелевский институт. В списке, по данным Нобелевского комитета, значилось 329 номинантов – 234 человека и 95 организаций. В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
https://ria.ru/20211006/misis-1753346051.html
https://ria.ru/20211004/nobelevskie-premii-1753043869.html
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в мире, дмитрий муратов, ссср, оон, дмитрий песков, михаил горбачев, нобелевская премия
12:34 08.10.2021
 
В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира

В Кремле поздравили главного редактора "Новой газеты" Муратова с Нобелевской премией мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле поздравляют главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира, он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".
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"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, планирует ли президент Владимир Путин лично поздравить Муратова с Нобелевской премией мира, Песков добавил, что "не знает", поскольку об этом стало известно "только что".
"Не могу сказать, не знаю. Это стало только что известно, поэтому дайте нам чуть-чуть времени", - добавил Песков.
Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира - до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
Церемонию объявления лауреата проводил Норвежский нобелевский институт. В списке, по данным Нобелевского комитета, значилось 329 номинантов – 234 человека и 95 организаций. В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
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