https://ria.ru/20211008/muratov-1753654410.html

В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира

В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира - РИА Новости, 08.10.2021

В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира

В Кремле поздравляют главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира, он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:34

2021-10-08T12:34

2021-10-08T12:34

в мире

дмитрий муратов

ссср

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михаил горбачев

нобелевская премия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле поздравляют главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира, он последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Как говорится в решении Нобелевского комитета, премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира"."Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, планирует ли президент Владимир Путин лично поздравить Муратова с Нобелевской премией мира, Песков добавил, что "не знает", поскольку об этом стало известно "только что"."Не могу сказать, не знаю. Это стало только что известно, поэтому дайте нам чуть-чуть времени", - добавил Песков.Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира - до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.Церемонию объявления лауреата проводил Норвежский нобелевский институт. В списке, по данным Нобелевского комитета, значилось 329 номинантов – 234 человека и 95 организаций. В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.

https://ria.ru/20211006/misis-1753346051.html

https://ria.ru/20211004/nobelevskie-premii-1753043869.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дмитрий муратов, ссср, оон, дмитрий песков, михаил горбачев, нобелевская премия