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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/most-1753564461.html
Знаменитый мост из книг про Винни-Пуха продали за 101 тысячу фунтов
Знаменитый мост из книг про Винни-Пуха продали за 101 тысячу фунтов - РИА Новости, 08.10.2021
Знаменитый мост из книг про Винни-Пуха продали за 101 тысячу фунтов
Знаменитый "Мост для игры в Пустяки", описанный в книгах о Винни-пухе английского писателя Алана Александра Милна, продали за 101,25 тысячи фунтов стерлингов... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T07:47
2021-10-08T09:55
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ЛОНДОН, 8 окт — РИА Новости. Знаменитый "Мост для игры в Пустяки", описанный в книгах о Винни-пухе английского писателя Алана Александра Милна, продали за 101,25 тысячи фунтов стерлингов (почти десять миллионов рублей), рассказали РИА Новости в британском аукционном доме Summers Place Auction.Мост в Эшдаунском лесу в графстве Восточный Суссекс был построен в 1907 году и назывался Posingford Bridge. В 1920-х годах Милн вместе с сыном Кристофером Робином придумали на этом мосту "игру в пустяки" (poohsticks). Соревнующиеся бросают палочки в реку и ждут чья палочка первой пересечет финишную прямую. Развлечение было упомянуто в книге Милна "Дом на Пуховой опушке".К 1999 году мост обветшал и начал разрушаться из-за тысяч посетителей, тогда было принято решение построить новый мост, а старую деревянную конструкцию демонтировали и передали в центр Ashdown Forest Centre, где она и хранилась многие годы.В 1979 Кристофер Робин Милн официально переименовал мост в Poohsticks Bridge ("Мост для игры в Пустяки").Старый мост длиной 8,87 метра и шириной 4,5 метра полностью отреставрировали и 5 октября выставили на торги с эстимейтом 40-60 тысяч фунтов.
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лондон, великобритания, аукцион, новости культуры, книги, новости - туризм
07:47 08.10.2021 (обновлено: 09:55 08.10.2021)
 
Знаменитый мост из книг про Винни-Пуха продали за 101 тысячу фунтов

Знаменитый "Мост для игры в Пустяки" в Эшдаунском лесу из книг про Винни-Пуха продали

© AFP 2021 / Summers Place Auctions"Пустячный мост" под Лондоном, описанный в историях про Винни-Пуха
Пустячный мост под Лондоном, описанный в историях про Винни-Пуха - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / Summers Place Auctions
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ЛОНДОН, 8 окт — РИА Новости. Знаменитый "Мост для игры в Пустяки", описанный в книгах о Винни-пухе английского писателя Алана Александра Милна, продали за 101,25 тысячи фунтов стерлингов (почти десять миллионов рублей), рассказали РИА Новости в британском аукционном доме Summers Place Auction.
"Да, мост был продан за 101,25 тысяч фунтов стерлингов", — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы.
Мост в Эшдаунском лесу в графстве Восточный Суссекс был построен в 1907 году и назывался Posingford Bridge. В 1920-х годах Милн вместе с сыном Кристофером Робином придумали на этом мосту "игру в пустяки" (poohsticks). Соревнующиеся бросают палочки в реку и ждут чья палочка первой пересечет финишную прямую. Развлечение было упомянуто в книге Милна "Дом на Пуховой опушке".
© Фото : Чемпионат мира по ПустякамЧемпионат мира по Пустякам в Оксфордшире
Чемпионат мира по Пустякам в Оксфордшире - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Чемпионат мира по Пустякам
Чемпионат мира по Пустякам в Оксфордшире
К 1999 году мост обветшал и начал разрушаться из-за тысяч посетителей, тогда было принято решение построить новый мост, а старую деревянную конструкцию демонтировали и передали в центр Ashdown Forest Centre, где она и хранилась многие годы.
В 1979 Кристофер Робин Милн официально переименовал мост в Poohsticks Bridge ("Мост для игры в Пустяки").
Старый мост длиной 8,87 метра и шириной 4,5 метра полностью отреставрировали и 5 октября выставили на торги с эстимейтом 40-60 тысяч фунтов.
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