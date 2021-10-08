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Знаменитый мост из книг про Винни-Пуха продали за 101 тысячу фунтов

Знаменитый мост из книг про Винни-Пуха продали за 101 тысячу фунтов - РИА Новости, 08.10.2021

Знаменитый мост из книг про Винни-Пуха продали за 101 тысячу фунтов

Знаменитый "Мост для игры в Пустяки", описанный в книгах о Винни-пухе английского писателя Алана Александра Милна, продали за 101,25 тысячи фунтов стерлингов... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T07:47

2021-10-08T07:47

2021-10-08T09:55

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ЛОНДОН, 8 окт — РИА Новости. Знаменитый "Мост для игры в Пустяки", описанный в книгах о Винни-пухе английского писателя Алана Александра Милна, продали за 101,25 тысячи фунтов стерлингов (почти десять миллионов рублей), рассказали РИА Новости в британском аукционном доме Summers Place Auction.Мост в Эшдаунском лесу в графстве Восточный Суссекс был построен в 1907 году и назывался Posingford Bridge. В 1920-х годах Милн вместе с сыном Кристофером Робином придумали на этом мосту "игру в пустяки" (poohsticks). Соревнующиеся бросают палочки в реку и ждут чья палочка первой пересечет финишную прямую. Развлечение было упомянуто в книге Милна "Дом на Пуховой опушке".К 1999 году мост обветшал и начал разрушаться из-за тысяч посетителей, тогда было принято решение построить новый мост, а старую деревянную конструкцию демонтировали и передали в центр Ashdown Forest Centre, где она и хранилась многие годы.В 1979 Кристофер Робин Милн официально переименовал мост в Poohsticks Bridge ("Мост для игры в Пустяки").Старый мост длиной 8,87 метра и шириной 4,5 метра полностью отреставрировали и 5 октября выставили на торги с эстимейтом 40-60 тысяч фунтов.

https://ria.ru/20210928/lennon-1752236432.html

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лондон, великобритания, аукцион, новости культуры, книги, новости - туризм