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Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели
Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели - РИА Новости, 08.10.2021
Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели
Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, со среды ожидаются небольшие дожди и похолодание до 7 градусов, сообщила главный специалист... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:05
2021-10-08T13:05
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, со среды ожидаются небольшие дожди и похолодание до 7 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Начало недели у нас будет с переменной облачностью без осадков. С 13 числа сначала будет переменная облачность, потом облачно с прояснения и с небольшими дождями. За счет этого ночная температура будет выше, чем мы наблюдаем сейчас, а дневная – ниже", - уточнила Позднякова.По словам специалиста, в целом температура будет близка к климатической норме как в начале недели, так и в конце."В начале недели ночи будут довольно холодными – от минус 3 до плюс 2 градусов, в последующие дни ночная температура будет повышаться – порядка 1-6 градусов. А то что касается дневной температуры, то в начале недели в Москве будет около 11-12 градусов, к концу недели температура максимальная будет составлять порядка 7-9 градусов", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова
13:05 08.10.2021
 
Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели

Синоптик Позднякова: солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина кормит уток в парке "Красная Пресня" в Москве
Женщина кормит уток в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, со среды ожидаются небольшие дожди и похолодание до 7 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Начало недели у нас будет с переменной облачностью без осадков. С 13 числа сначала будет переменная облачность, потом облачно с прояснения и с небольшими дождями. За счет этого ночная температура будет выше, чем мы наблюдаем сейчас, а дневная – ниже", - уточнила Позднякова.
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По словам специалиста, в целом температура будет близка к климатической норме как в начале недели, так и в конце.
"В начале недели ночи будут довольно холодными – от минус 3 до плюс 2 градусов, в последующие дни ночная температура будет повышаться – порядка 1-6 градусов. А то что касается дневной температуры, то в начале недели в Москве будет около 11-12 градусов, к концу недели температура максимальная будет составлять порядка 7-9 градусов", - рассказала Позднякова.
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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