https://ria.ru/20211008/moskva-1753664514.html

Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели

Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели - РИА Новости, 08.10.2021

Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели

Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, со среды ожидаются небольшие дожди и похолодание до 7 градусов, сообщила главный специалист... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:05

2021-10-08T13:05

2021-10-08T13:05

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, со среды ожидаются небольшие дожди и похолодание до 7 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Начало недели у нас будет с переменной облачностью без осадков. С 13 числа сначала будет переменная облачность, потом облачно с прояснения и с небольшими дождями. За счет этого ночная температура будет выше, чем мы наблюдаем сейчас, а дневная – ниже", - уточнила Позднякова.По словам специалиста, в целом температура будет близка к климатической норме как в начале недели, так и в конце."В начале недели ночи будут довольно холодными – от минус 3 до плюс 2 градусов, в последующие дни ночная температура будет повышаться – порядка 1-6 градусов. А то что касается дневной температуры, то в начале недели в Москве будет около 11-12 градусов, к концу недели температура максимальная будет составлять порядка 7-9 градусов", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20211008/vkontakte-1753658535.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, татьяна позднякова