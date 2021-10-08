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Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели
Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели - РИА Новости, 08.10.2021
Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели
Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, со среды ожидаются небольшие дожди и похолодание до 7 градусов, сообщила главный специалист... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:05
2021-10-08T13:05
2021-10-08T13:05
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, со среды ожидаются небольшие дожди и похолодание до 7 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Начало недели у нас будет с переменной облачностью без осадков. С 13 числа сначала будет переменная облачность, потом облачно с прояснения и с небольшими дождями. За счет этого ночная температура будет выше, чем мы наблюдаем сейчас, а дневная – ниже", - уточнила Позднякова.По словам специалиста, в целом температура будет близка к климатической норме как в начале недели, так и в конце."В начале недели ночи будут довольно холодными – от минус 3 до плюс 2 градусов, в последующие дни ночная температура будет повышаться – порядка 1-6 градусов. А то что касается дневной температуры, то в начале недели в Москве будет около 11-12 градусов, к концу недели температура максимальная будет составлять порядка 7-9 градусов", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова
Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели
Синоптик Позднякова: солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Солнечная погода в Москве
сохранится до середины следующей недели, со среды ожидаются небольшие дожди и похолодание до 7 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Начало недели у нас будет с переменной облачностью без осадков. С 13 числа сначала будет переменная облачность, потом облачно с прояснения и с небольшими дождями. За счет этого ночная температура будет выше, чем мы наблюдаем сейчас, а дневная – ниже", - уточнила Позднякова.
По словам специалиста, в целом температура будет близка к климатической норме как в начале недели, так и в конце.
"В начале недели ночи будут довольно холодными – от минус 3 до плюс 2 градусов, в последующие дни ночная температура будет повышаться – порядка 1-6 градусов. А то что касается дневной температуры, то в начале недели в Москве будет около 11-12 градусов, к концу недели температура максимальная будет составлять порядка 7-9 градусов", - рассказала Позднякова.