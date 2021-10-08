https://ria.ru/20211008/moskva-1753641226.html

В Москве водитель без прав сбил трех человек

В Москве водитель без прав сбил трех человек - РИА Новости, 08.10.2021

В Москве водитель без прав сбил трех человек

Не имеющий прав учащийся Тимирязевской академии сбил трех студенток на севере Москвы, а после ДТП заявил, что "перепутал педали", девушки госпитализированы,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:46

2021-10-08T11:46

2021-10-08T11:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Не имеющий прав учащийся Тимирязевской академии сбил трех студенток на севере Москвы, а после ДТП заявил, что "перепутал педали", девушки госпитализированы, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД."По предварительным данным, на Тимирязевской улице в районе дома 44 водитель автомобиля "ВАЗ 2101", не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов", - говорится в сообщении.Все пострадавшие – студентки Тимирязевской академии, в которой учится и сам 21-летний виновник аварии. Водительских прав у него нет и не было, отмечается в релизе. Девушки госпитализированы, у двоих – легкие травмы."Со слов виновника ДТП, он "перепутал педали". В ближайшее время его повезут на медицинское освидетельствование", - добавили в ГИБДД.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва