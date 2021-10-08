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В Москве водитель без прав сбил трех человек
В Москве водитель без прав сбил трех человек - РИА Новости, 08.10.2021
В Москве водитель без прав сбил трех человек
Не имеющий прав учащийся Тимирязевской академии сбил трех студенток на севере Москвы, а после ДТП заявил, что "перепутал педали", девушки госпитализированы,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:46
2021-10-08T11:46
2021-10-08T11:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Не имеющий прав учащийся Тимирязевской академии сбил трех студенток на севере Москвы, а после ДТП заявил, что "перепутал педали", девушки госпитализированы, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД."По предварительным данным, на Тимирязевской улице в районе дома 44 водитель автомобиля "ВАЗ 2101", не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов", - говорится в сообщении.Все пострадавшие – студентки Тимирязевской академии, в которой учится и сам 21-летний виновник аварии. Водительских прав у него нет и не было, отмечается в релизе. Девушки госпитализированы, у двоих – легкие травмы."Со слов виновника ДТП, он "перепутал педали". В ближайшее время его повезут на медицинское освидетельствование", - добавили в ГИБДД.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва
11:46 08.10.2021 (обновлено: 11:55 08.10.2021)
В Москве водитель без прав сбил трех человек
На севере Москвы учащийся Тимирязевской академии без прав сбил трех студенток
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Не имеющий прав учащийся Тимирязевской академии сбил трех студенток на севере Москвы
, а после ДТП заявил, что "перепутал педали", девушки госпитализированы, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
"По предварительным данным, на Тимирязевской улице в районе дома 44 водитель автомобиля "ВАЗ 2101", не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие – студентки Тимирязевской академии, в которой учится и сам 21-летний виновник аварии. Водительских прав у него нет и не было, отмечается в релизе. Девушки госпитализированы, у двоих – легкие травмы.
"Со слов виновника ДТП, он "перепутал педали". В ближайшее время его повезут на медицинское освидетельствование", - добавили в ГИБДД.