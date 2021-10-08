https://ria.ru/20211008/moshenniki-1753607276.html

Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников

Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников - РИА Новости, 08.10.2021

Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников

Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям "лицевой счет" и "финансовая ячейка", говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T05:06

2021-10-08T05:06

2021-10-08T10:47

технологии

киев

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мошенничество

devicelock

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям "лицевой счет" и "финансовая ячейка", говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Как говорится в сообщении компании, эксперты DeviceLock проанализировали информацию о более 50 звонков и изучили методички, найденные правоохранительными органами в "криминальном кол-центре" в Киеве.Авторы исследования выяснили, что мошенники "постепенно уходят от использования банковских баз данных", подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.Для этого, как сообщил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко, слова которого приводятся в сообщении, преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием "лицевого счета", привязанного к паспортным данным. Чтобы предотвратить хищение, потенциальной жертве нужно назвать номера своих банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счет. При этом человека просят не сообщать о звонке, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс."Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. <...> Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно", — отметил Томашко.Гендиректор компании рекомендует в таких случаях закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные."Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку", — пояснил Томашко.

https://ria.ru/20210815/moshenniki-1745789119.html

https://ria.ru/20210815/frazy-1745715120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, киев, москва, мошенничество, devicelock