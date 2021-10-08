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Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников - РИА Новости, 08.10.2021
Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям "лицевой счет" и "финансовая ячейка", говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T05:06
2021-10-08T10:47
технологии
киев
москва
мошенничество
devicelock
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям "лицевой счет" и "финансовая ячейка", говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Как говорится в сообщении компании, эксперты DeviceLock проанализировали информацию о более 50 звонков и изучили методички, найденные правоохранительными органами в "криминальном кол-центре" в Киеве.Авторы исследования выяснили, что мошенники "постепенно уходят от использования банковских баз данных", подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.Для этого, как сообщил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко, слова которого приводятся в сообщении, преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием "лицевого счета", привязанного к паспортным данным. Чтобы предотвратить хищение, потенциальной жертве нужно назвать номера своих банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счет. При этом человека просят не сообщать о звонке, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс."Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. &lt;...&gt; Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно", — отметил Томашко.Гендиректор компании рекомендует в таких случаях закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные."Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку", — пояснил Томашко.
https://ria.ru/20210815/moshenniki-1745789119.html
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технологии, киев, москва, мошенничество, devicelock
05:06 08.10.2021 (обновлено: 10:47 08.10.2021)
 
Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников

Исследование DeviceLock выявило слова, по которым можно определить телефонных мошенников

© Depositphotos / DmitryPochЖенщина разговаривает по мобильному телефону
Женщина разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Depositphotos / DmitryPoch
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям "лицевой счет" и "финансовая ячейка", говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в сообщении компании, эксперты DeviceLock проанализировали информацию о более 50 звонков и изучили методички, найденные правоохранительными органами в "криминальном кол-центре" в Киеве.
Авторы исследования выяснили, что мошенники "постепенно уходят от использования банковских баз данных", подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.
Для этого, как сообщил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко, слова которого приводятся в сообщении, преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием "лицевого счета", привязанного к паспортным данным. Чтобы предотвратить хищение, потенциальной жертве нужно назвать номера своих банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счет. При этом человека просят не сообщать о звонке, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс.
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"Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. <...> Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно", — отметил Томашко.
Гендиректор компании рекомендует в таких случаях закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные.
"Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку", — пояснил Томашко.
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Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
 
ТехнологииКиевМоскваМошенничествоDeviceLock
 
 
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