https://ria.ru/20211008/moldaviya-1753680582.html

Додон предрек Молдавии "энергетический геноцид"

Додон предрек Молдавии "энергетический геноцид" - РИА Новости, 08.10.2021

Додон предрек Молдавии "энергетический геноцид"

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что зимой страну из-за высоких цен на российский газ может ждать "энергетический геноцид". РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:06

2021-10-08T14:06

2021-10-08T14:16

молдавия

игорь додон

экономика

в мире

природный газ

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КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что зимой страну из-за высоких цен на российский газ может ждать "энергетический геноцид".Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в этом году составляет 200 долларов."В стране происходит экономический и социальный геноцид, зимой нас ждет еще и энергетический геноцид, к сожалению. Позавчера я встречался с (заместителем руководителя администрации президента РФ - ред.) Дмитрием Козаком и лично просил его продлить контракт на поставку газа в Молдавию по контракту, который мы подписали в 2019 году, наши граждане не должны мерзнуть зимой", - сказал Додон.

https://ria.ru/20211007/zima-1753377792.html

молдавия

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молдавия, игорь додон, экономика, в мире, природный газ