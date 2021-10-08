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Додон предрек Молдавии "энергетический геноцид"
Додон предрек Молдавии "энергетический геноцид" - РИА Новости, 08.10.2021
Додон предрек Молдавии "энергетический геноцид"
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что зимой страну из-за высоких цен на российский газ может ждать "энергетический геноцид". РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:06
2021-10-08T14:16
молдавия
игорь додон
экономика
в мире
природный газ
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КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что зимой страну из-за высоких цен на российский газ может ждать "энергетический геноцид".Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в этом году составляет 200 долларов."В стране происходит экономический и социальный геноцид, зимой нас ждет еще и энергетический геноцид, к сожалению. Позавчера я встречался с (заместителем руководителя администрации президента РФ - ред.) Дмитрием Козаком и лично просил его продлить контракт на поставку газа в Молдавию по контракту, который мы подписали в 2019 году, наши граждане не должны мерзнуть зимой", - сказал Додон.
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молдавия, игорь додон, экономика, в мире, природный газ
14:06 08.10.2021 (обновлено: 14:16 08.10.2021)
 
Додон предрек Молдавии "энергетический геноцид"

Додон предрек Молдавии "энергетический геноцид" зимой из-за высоких цен на газ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что зимой страну из-за высоких цен на российский газ может ждать "энергетический геноцид".
Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в этом году составляет 200 долларов.
"В стране происходит экономический и социальный геноцид, зимой нас ждет еще и энергетический геноцид, к сожалению. Позавчера я встречался с (заместителем руководителя администрации президента РФ - ред.) Дмитрием Козаком и лично просил его продлить контракт на поставку газа в Молдавию по контракту, который мы подписали в 2019 году, наши граждане не должны мерзнуть зимой", - сказал Додон.
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МолдавияИгорь ДодонЭкономикаВ миреПриродный газ
 
 
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