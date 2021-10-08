https://ria.ru/20211008/mikrovolnovka-1753754803.html
Как пользоваться микроволновкой, чтобы не заболеть раком
Врач рассказала, как пользоваться микроволновкой, чтобы не развился рак - РИА Новости, 08.10.2021
Как пользоваться микроволновкой, чтобы не заболеть раком
Пластиковая посуда, разогретая в микроволновой печи, может спровоцировать развитие некоторых онкологических заболеваний, заявила член Национальной ассоциации... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T20:01
2021-10-08T20:01
2021-10-08T20:15
общество
еда
здоровье - общество
микроволновая печь (свч-печь)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пластиковая посуда, разогретая в микроволновой печи, может спровоцировать развитие некоторых онкологических заболеваний, заявила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с "Москвой 24"."Есть риск попадания в блюдо вредных соединений. Если это произошло один раз, то вряд ли окажет серьезное влияние. <…> Вещества, которые переходят в продукты из пластика, являются вероятными канцерогенами. Поэтому регулярно греть еду в такой посуде не стоит", — добавила она.Круглова отметила, что безопасней всего будет готовить в микроволновке в стеклянной посуде.Также диетолог посоветовала отказаться от повторного разогрева блюд. По ее словам, термическая обработка меняет состав пищи, и продукты теряют полезные свойства — например, под действием высоких температур могут разрушаться витамины.
https://rsport.ria.ru/20200615/1572931678.html
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общество, еда, здоровье - общество, микроволновая печь (свч-печь)
20:01 08.10.2021 (обновлено: 20:15 08.10.2021)
Врач рассказала, как пользоваться микроволновкой, чтобы не развился рак
Диетолог Круглова: разогретый в микроволновке пластик может оказаться смертельно опасным