https://ria.ru/20211008/mikrovolnovka-1753754803.html

Как пользоваться микроволновкой, чтобы не заболеть раком

Врач рассказала, как пользоваться микроволновкой, чтобы не развился рак - РИА Новости, 08.10.2021

Как пользоваться микроволновкой, чтобы не заболеть раком

Пластиковая посуда, разогретая в микроволновой печи, может спровоцировать развитие некоторых онкологических заболеваний, заявила член Национальной ассоциации... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T20:01

2021-10-08T20:01

2021-10-08T20:15

общество

еда

здоровье - общество

микроволновая печь (свч-печь)

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пластиковая посуда, разогретая в микроволновой печи, может спровоцировать развитие некоторых онкологических заболеваний, заявила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с "Москвой 24"."Есть риск попадания в блюдо вредных соединений. Если это произошло один раз, то вряд ли окажет серьезное влияние. <…> Вещества, которые переходят в продукты из пластика, являются вероятными канцерогенами. Поэтому регулярно греть еду в такой посуде не стоит", — добавила она.Круглова отметила, что безопасней всего будет готовить в микроволновке в стеклянной посуде.Также диетолог посоветовала отказаться от повторного разогрева блюд. По ее словам, термическая обработка меняет состав пищи, и продукты теряют полезные свойства — например, под действием высоких температур могут разрушаться витамины.

https://rsport.ria.ru/20200615/1572931678.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/makarony-1734593027.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, здоровье - общество, микроволновая печь (свч-печь)