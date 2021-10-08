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Московское метро поблагодарило пассажира, заступившегося за девушку
Московское метро поблагодарило пассажира, заступившегося за девушку - РИА Новости, 08.10.2021
Московское метро поблагодарило пассажира, заступившегося за девушку
Московское метро поблагодарило пассажира, которого избили в вагоне метро за то, что он пытался защитить девушку, и свидетельницу, которая помогла найти... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:51
2021-10-08T14:51
происшествия
московский метрополитен
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Московское метро поблагодарило пассажира, которого избили в вагоне метро за то, что он пытался защитить девушку, и свидетельницу, которая помогла найти хулиганов, обоих отметили наградами и подарками, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Мы очень благодарны пассажиру, который защищал девушку от хулиганов в вагоне метро, и свидетельнице, которая помогла их найти. Наши сотрудники навестили молодого человека в больнице, он идёт на поправку, и поблагодарили девушку — обоих отметили наградами и подарками", - говорится в сообщении.В метро сообщили, что машинисту передали о случившемся по экстренной связи "пассажир-машинист", он передал поездному диспетчеру, а тот — дежурной по станции "Первомайская", которая сразу вызвала полицию. И всё это — за 90 секунд. Отмечается, что полиция оперативно среагировала и задержала нападавших в городе."Система безопасности в московском метро самая передовая и эффективная. Практически 100% правонарушений раскрываются по горячим следам", - говорится в сообщении.Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы себе и завел дело о покушении на убийство.Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить применение насилия в отношении представителя власти, отмечали в СК.
https://ria.ru/20211007/versiya-1753546085.html
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происшествия, московский метрополитен, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, избиение пассажира в московском метро
14:51 08.10.2021
 
Московское метро поблагодарило пассажира, заступившегося за девушку

Московское метро поблагодарило пассажира Ковалева, заступившегося за девушку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Московское метро поблагодарило пассажира, которого избили в вагоне метро за то, что он пытался защитить девушку, и свидетельницу, которая помогла найти хулиганов, обоих отметили наградами и подарками, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мы очень благодарны пассажиру, который защищал девушку от хулиганов в вагоне метро, и свидетельнице, которая помогла их найти. Наши сотрудники навестили молодого человека в больнице, он идёт на поправку, и поблагодарили девушку — обоих отметили наградами и подарками", - говорится в сообщении.
В метро сообщили, что машинисту передали о случившемся по экстренной связи "пассажир-машинист", он передал поездному диспетчеру, а тот — дежурной по станции "Первомайская", которая сразу вызвала полицию. И всё это — за 90 секунд. Отмечается, что полиция оперативно среагировала и задержала нападавших в городе.
"Система безопасности в московском метро самая передовая и эффективная. Практически 100% правонарушений раскрываются по горячим следам", - говорится в сообщении.
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Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы себе и завел дело о покушении на убийство.
Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить применение насилия в отношении представителя власти, отмечали в СК.
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ПроисшествияМосковский метрополитенМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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