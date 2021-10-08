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Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию в подземке
Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию в подземке - РИА Новости, 08.10.2021
Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию в подземке
Начальник полиции московского метро Шамиль Сибанов навестил в больнице Романа Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:24
2021-10-08T13:24
происшествия
московский метрополитен
москва
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Начальник полиции московского метро Шамиль Сибанов навестил в больнице Романа Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."Начальник УВД на Московском метрополитене ГУМВД России по Москве генерал-майор полиции Шамиль Сибанов навестил Романа Ковалева, пострадавшего в результате жестокого нападения троих злоумышленников в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии... Сибанов справился о самочувствии Романа Ковалева, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил огромную благодарность за проявленную гражданскую позицию, отважный и достойный поступок", - говорится в сообщении.Сибанов отметил, что Ковалев "совершил настоящий подвиг, вступив в схватку с преступниками, угрожавшими жизни и здоровью пассажиров".На видео, опубликованном ГУМВД по Москве, Сибанов подарил ему книгу, посвященную истории столичного метро.Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы себе и завел дело о покушении на убийство.Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить применение насилия в отношении представителя власти, отмечали в СК.Трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестанца, арестованы. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20211007/nagrada-1753485472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Начальник полиции метрополитена в больнице у пострадавшего в драке Ковалева
Начальник полиции московского метрополитена навестил в больнице Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро. Ковалев рассказал, что не хотел популярности и вообще надеялся "тихо отлежаться", чтобы о случившемся не узнала мама.
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происшествия, московский метрополитен, москва, избиение пассажира в московском метро
12:24 08.10.2021 (обновлено: 13:24 08.10.2021)
 
Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию в подземке

Мужчине, заступившемуся за девушку в метро, пообещали ночную экскурсию в подземке

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Начальник полиции московского метро Шамиль Сибанов навестил в больнице Романа Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Начальник УВД на Московском метрополитене ГУМВД России по Москве генерал-майор полиции Шамиль Сибанов навестил Романа Ковалева, пострадавшего в результате жестокого нападения троих злоумышленников в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии... Сибанов справился о самочувствии Романа Ковалева, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил огромную благодарность за проявленную гражданскую позицию, отважный и достойный поступок", - говорится в сообщении.
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Сибанов отметил, что Ковалев "совершил настоящий подвиг, вступив в схватку с преступниками, угрожавшими жизни и здоровью пассажиров".
На видео, опубликованном ГУМВД по Москве, Сибанов подарил ему книгу, посвященную истории столичного метро.
"Как вы выздоровеете, обещаю вам… ночную экскурсию в московском метро. Поверьте мне, это будет незабываемое в вашей жизни событие… Посмотрите на метро с другой стороны… Вам понравится. Мы поедем с вами в вагоне в составе, который первым был в 35-м году запущен", - сказал Сибанов.
Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы себе и завел дело о покушении на убийство.
Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить применение насилия в отношении представителя власти, отмечали в СК.
Трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестанца, арестованы. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
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ПроисшествияМосковский метрополитенМоскваИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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