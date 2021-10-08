https://ria.ru/20211008/metro-1753651598.html
Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию в подземке
Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию в подземке - РИА Новости, 08.10.2021
Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию в подземке
Начальник полиции московского метро Шамиль Сибанов навестил в больнице Романа Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:24
2021-10-08T12:24
2021-10-08T13:24
происшествия
московский метрополитен
москва
избиение пассажира в московском метро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753667063_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87ebbb3126148884149fd20c0aa8dd57.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Начальник полиции московского метро Шамиль Сибанов навестил в больнице Романа Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."Начальник УВД на Московском метрополитене ГУМВД России по Москве генерал-майор полиции Шамиль Сибанов навестил Романа Ковалева, пострадавшего в результате жестокого нападения троих злоумышленников в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии... Сибанов справился о самочувствии Романа Ковалева, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил огромную благодарность за проявленную гражданскую позицию, отважный и достойный поступок", - говорится в сообщении.Сибанов отметил, что Ковалев "совершил настоящий подвиг, вступив в схватку с преступниками, угрожавшими жизни и здоровью пассажиров".На видео, опубликованном ГУМВД по Москве, Сибанов подарил ему книгу, посвященную истории столичного метро.Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы себе и завел дело о покушении на убийство.Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить применение насилия в отношении представителя власти, отмечали в СК.Трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестанца, арестованы. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20211007/nagrada-1753485472.html
https://ria.ru/20211007/barmen-1753576929.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753667063_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_15c11c93acc537a9340954fd30ef38db.jpg
Начальник полиции метрополитена в больнице у пострадавшего в драке Ковалева
Начальник полиции московского метрополитена навестил в больнице Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро.
Ковалев рассказал, что не хотел популярности и вообще надеялся "тихо отлежаться", чтобы о случившемся не узнала мама.
2021-10-08T12:24
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский метрополитен, москва, избиение пассажира в московском метро
12:24 08.10.2021 (обновлено: 13:24 08.10.2021)
Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию в подземке
Мужчине, заступившемуся за девушку в метро, пообещали ночную экскурсию в подземке
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Начальник полиции московского метро Шамиль Сибанов навестил в больнице Романа Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Начальник УВД на Московском метрополитене
ГУМВД России по Москве
генерал-майор полиции Шамиль Сибанов навестил Романа Ковалева, пострадавшего в результате жестокого нападения троих злоумышленников в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии... Сибанов справился о самочувствии Романа Ковалева, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил огромную благодарность за проявленную гражданскую позицию, отважный и достойный поступок", - говорится в сообщении.
Сибанов отметил, что Ковалев "совершил настоящий подвиг, вступив в схватку с преступниками, угрожавшими жизни и здоровью пассажиров".
На видео
, опубликованном ГУМВД по Москве, Сибанов подарил ему книгу, посвященную истории столичного метро.
"Как вы выздоровеете, обещаю вам… ночную экскурсию в московском метро. Поверьте мне, это будет незабываемое в вашей жизни событие… Посмотрите на метро с другой стороны… Вам понравится. Мы поедем с вами в вагоне в составе, который первым был в 35-м году запущен", - сказал Сибанов.
Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы себе и завел дело о покушении на убийство.
Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить применение насилия в отношении представителя власти, отмечали в СК.
Трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестанца, арестованы. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.