https://ria.ru/20211008/metro-1753650475.html
Избитый в столичном метро хотел, чтобы о случившемся не узнала мама
Избитый в столичном метро хотел, чтобы о случившемся не узнала мама - РИА Новости, 08.10.2021
Избитый в столичном метро хотел, чтобы о случившемся не узнала мама
Пострадавший в драке с хулиганами в московском метро Роман Ковалев рассказал, что не хотел популярности и вообще надеялся "тихо отлежаться", чтобы о случившемся РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:19
2021-10-08T12:19
2021-10-08T13:23
происшествия
московский метрополитен
москва
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пострадавший в драке с хулиганами в московском метро Роман Ковалев рассказал, что не хотел популярности и вообще надеялся "тихо отлежаться", чтобы о случившемся не узнала мама, об этом он рассказал на видео, опубликованном столичным ГУМВД.По словам Романа, ему "прилетело" не от того хулигана, к которому он обратился с просьбой вести себя потише, а от его товарища. После этого злоумышленники начали бить его все вместе."Попросил вести себя потише того, который в красной куртке был", - рассказал подробности Роман, а после удара его товарища молодой человек "осел". У него диагностировали гематомы, а также перелом носа и, возможно, надкостницы.После вызвавшего большой резонанс избиения заступившегося за девушку молодого человека возбудили дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20211008/metro-1753654249.html
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Начальник полиции метрополитена в больнице у пострадавшего в драке Ковалева
Начальник полиции московского метрополитена навестил в больнице Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро.
Ковалев рассказал, что не хотел популярности и вообще надеялся "тихо отлежаться", чтобы о случившемся не узнала мама.
2021-10-08T12:19
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происшествия, московский метрополитен, москва, россия, избиение пассажира в московском метро
12:19 08.10.2021 (обновлено: 13:23 08.10.2021)
Избитый в столичном метро хотел, чтобы о случившемся не узнала мама
Пострадавший в драке в московском метро Ковалев хотел, чтобы о случившемся не узнала мама