https://ria.ru/20211008/metro-1753650475.html

Избитый в столичном метро хотел, чтобы о случившемся не узнала мама

Избитый в столичном метро хотел, чтобы о случившемся не узнала мама - РИА Новости, 08.10.2021

Избитый в столичном метро хотел, чтобы о случившемся не узнала мама

Пострадавший в драке с хулиганами в московском метро Роман Ковалев рассказал, что не хотел популярности и вообще надеялся "тихо отлежаться", чтобы о случившемся РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:19

2021-10-08T12:19

2021-10-08T13:23

происшествия

московский метрополитен

москва

россия

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пострадавший в драке с хулиганами в московском метро Роман Ковалев рассказал, что не хотел популярности и вообще надеялся "тихо отлежаться", чтобы о случившемся не узнала мама, об этом он рассказал на видео, опубликованном столичным ГУМВД.По словам Романа, ему "прилетело" не от того хулигана, к которому он обратился с просьбой вести себя потише, а от его товарища. После этого злоумышленники начали бить его все вместе."Попросил вести себя потише того, который в красной куртке был", - рассказал подробности Роман, а после удара его товарища молодой человек "осел". У него диагностировали гематомы, а также перелом носа и, возможно, надкостницы.После вызвавшего большой резонанс избиения заступившегося за девушку молодого человека возбудили дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20211008/metro-1753654249.html

https://ria.ru/20211007/versiya-1753546085.html

москва

россия

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2021

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Начальник полиции метрополитена в больнице у пострадавшего в драке Ковалева Начальник полиции московского метрополитена навестил в больнице Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в подземке, и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро. Ковалев рассказал, что не хотел популярности и вообще надеялся "тихо отлежаться", чтобы о случившемся не узнала мама. 2021-10-08T12:19 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, московский метрополитен, москва, россия, избиение пассажира в московском метро