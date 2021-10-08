https://ria.ru/20211008/medvedchuk-1753730475.html

СБУ опубликовала записи Медведчука по делу о госизмене

СБУ опубликовала записи Медведчука по делу о госизмене - РИА Новости, 08.10.2021

СБУ опубликовала записи Медведчука по делу о госизмене

Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:48

2021-10-08T17:48

2021-10-08T18:21

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россия

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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество бывшего президента страны Петра Порошенко.Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму, сообщили ранее в Службе безопасности Украины. По данным следствия, он действовал в сговоре с высшим руководством Украины.На обнародованных записях Медведчук разговаривает с якобы заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который в 2014 году занимал должность вице-премьера правительства РФ. В разговоре Медведчук упоминает имя и отчество Порошенко при обсуждении поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик."Петр Алексеевич попросил, чтоб... все претензии ты высказывал мне… По углю ждем директоров. Сегодня назначат, сегодня подпишут... И поедут к себе без перерегистрации, как мы и договаривались. То есть, все подтвердили", - приводит слова Медведчука сайт СБУ.Также имя Петр Алексеевич упоминается в других отрывках разговоров Медведчука.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.

https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html

https://ria.ru/20210910/ukraina-1749468429.html

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html

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в мире, украина, дмитрий козак, служба безопасности украины, петр порошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия