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https://ria.ru/20211008/medvedchuk-1753730475.html
СБУ опубликовала записи Медведчука по делу о госизмене
СБУ опубликовала записи Медведчука по делу о госизмене - РИА Новости, 08.10.2021
СБУ опубликовала записи Медведчука по делу о госизмене
Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:48
2021-10-08T18:21
в мире
украина
дмитрий козак
служба безопасности украины
петр порошенко
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество бывшего президента страны Петра Порошенко.Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму, сообщили ранее в Службе безопасности Украины. По данным следствия, он действовал в сговоре с высшим руководством Украины.На обнародованных записях Медведчук разговаривает с якобы заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который в 2014 году занимал должность вице-премьера правительства РФ. В разговоре Медведчук упоминает имя и отчество Порошенко при обсуждении поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик."Петр Алексеевич попросил, чтоб... все претензии ты высказывал мне… По углю ждем директоров. Сегодня назначат, сегодня подпишут... И поедут к себе без перерегистрации, как мы и договаривались. То есть, все подтвердили", - приводит слова Медведчука сайт СБУ.Также имя Петр Алексеевич упоминается в других отрывках разговоров Медведчука.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html
https://ria.ru/20210910/ukraina-1749468429.html
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html
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в мире, украина, дмитрий козак, служба безопасности украины, петр порошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
17:48 08.10.2021 (обновлено: 18:21 08.10.2021)
 
СБУ опубликовала записи Медведчука по делу о госизмене

СБУ опубликовала записи разговоров Медведчука с Козаком, доказывающие вину в госизмене

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество бывшего президента страны Петра Порошенко.
Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму, сообщили ранее в Службе безопасности Украины. По данным следствия, он действовал в сговоре с высшим руководством Украины.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 15:45
На Украине рассказали, как власти пытаются завладеть имуществом Медведчука
На обнародованных записях Медведчук разговаривает с якобы заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который в 2014 году занимал должность вице-премьера правительства РФ. В разговоре Медведчук упоминает имя и отчество Порошенко при обсуждении поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"Петр Алексеевич попросил, чтоб... все претензии ты высказывал мне… По углю ждем директоров. Сегодня назначат, сегодня подпишут... И поедут к себе без перерегистрации, как мы и договаривались. То есть, все подтвердили", - приводит слова Медведчука сайт СБУ.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 10:18
Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук
Также имя Петр Алексеевич упоминается в других отрывках разговоров Медведчука.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.
Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:11
Украина полностью перешла под внешнее управление из США, заявил Медведчук
 
В миреУкраинаДмитрий КозакСлужба безопасности УкраиныПетр ПорошенкоВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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