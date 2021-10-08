https://ria.ru/20211008/medvedchuk-1753693464.html

В Раде заявили о попытке вручить новое подозрение Медведчуку

В Раде заявили о попытке вручить новое подозрение Медведчуку - РИА Новости, 08.10.2021

В Раде заявили о попытке вручить новое подозрение Медведчуку

Офис генерального прокурора Украины пытался вручить новое подозрение в госизмене и содействии терроризму председателю политсовета украинской партии... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:08

2021-10-08T15:08

2021-10-08T15:22

в мире

украина

верховная рада украины

генеральная прокуратура украины

виктор медведчук

ренат кузьмин

оппозиционная платформа - за жизнь

ирина венедиктова

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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины пытался вручить новое подозрение в госизмене и содействии терроризму председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, однако его адвокаты не позволили это сделать, сообщил коллега Медведчука по партии депутат парламента Ренат Кузьмин."Сегодня мошенники из ГБР (Госбюро расследований – ред.) повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны, а другие мошенники из ГПУ вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму… Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение", - написал Кузьмин в своем Telegram.По его словам, прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове Медведчука на понедельник."Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку таки вручат новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен", - добавил Кузьмин.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.

https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html

https://ria.ru/20210820/medvedchuk-1746578208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины, виктор медведчук, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова