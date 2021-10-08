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https://ria.ru/20211008/medvedchuk-1753693464.html
В Раде заявили о попытке вручить новое подозрение Медведчуку
В Раде заявили о попытке вручить новое подозрение Медведчуку - РИА Новости, 08.10.2021
В Раде заявили о попытке вручить новое подозрение Медведчуку
Офис генерального прокурора Украины пытался вручить новое подозрение в госизмене и содействии терроризму председателю политсовета украинской партии... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:08
2021-10-08T15:22
в мире
украина
верховная рада украины
генеральная прокуратура украины
виктор медведчук
ренат кузьмин
оппозиционная платформа - за жизнь
ирина венедиктова
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины пытался вручить новое подозрение в госизмене и содействии терроризму председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, однако его адвокаты не позволили это сделать, сообщил коллега Медведчука по партии депутат парламента Ренат Кузьмин."Сегодня мошенники из ГБР (Госбюро расследований – ред.) повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны, а другие мошенники из ГПУ вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму… Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение", - написал Кузьмин в своем Telegram.По его словам, прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове Медведчука на понедельник."Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку таки вручат новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен", - добавил Кузьмин.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html
https://ria.ru/20210820/medvedchuk-1746578208.html
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в мире, украина, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины, виктор медведчук, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова
15:08 08.10.2021 (обновлено: 15:22 08.10.2021)
 
В Раде заявили о попытке вручить новое подозрение Медведчуку

Депутат Рады Кузьмин: прокуратура пыталась вручить новое подозрение Медведчуку в госизмене

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины пытался вручить новое подозрение в госизмене и содействии терроризму председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, однако его адвокаты не позволили это сделать, сообщил коллега Медведчука по партии депутат парламента Ренат Кузьмин.
"Сегодня мошенники из ГБР (Госбюро расследований – ред.) повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны, а другие мошенники из ГПУ вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму… Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение", - написал Кузьмин в своем Telegram.
По его словам, прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове Медведчука на понедельник.
"Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку таки вручат новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен", - добавил Кузьмин.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.
Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
Заседание суда по делу Виктора Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура УкраиныВиктор МедведчукРенат КузьминОппозиционная платформа - За жизньИрина Венедиктова
 
 
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