15:08 08.10.2021 (обновлено: 15:22 08.10.2021)
В Раде заявили о попытке вручить новое подозрение Медведчуку
Депутат Рады Кузьмин: прокуратура пыталась вручить новое подозрение Медведчуку в госизмене
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины пытался вручить новое подозрение в госизмене и содействии терроризму председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, однако его адвокаты не позволили это сделать, сообщил коллега Медведчука по партии депутат парламента Ренат Кузьмин.
"Сегодня мошенники из ГБР (Госбюро расследований – ред.) повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны, а другие мошенники из ГПУ вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму… Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение", - написал Кузьмин в своем Telegram.
По его словам, прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове Медведчука на понедельник.
"Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку таки вручат новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен", - добавил Кузьмин.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.
Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
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