https://ria.ru/20211008/mali-1753690694.html

Премьер Мали обвинил Францию в подготовке террористов

Премьер Мали обвинил Францию в подготовке террористов - РИА Новости, 08.10.2021

Премьер Мали обвинил Францию в подготовке террористов

Франция стоит за подготовкой террористических группировок, которые действуют в Мали, у Бамако есть доказательства, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:56

2021-10-08T14:56

2021-10-08T14:58

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ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Франция стоит за подготовкой террористических группировок, которые действуют в Мали, у Бамако есть доказательства, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига."Те террористы, которые присутствуют в Мали, пришли из Ливии. И кто разрушил государство Ливии? Та же Франция с союзниками. Когда малийское государство пошло на сотрудничество с Францией по интервенции в Мали для борьбы с терроризмом, то мы просили помочь разведданными и воздушной поддержкой. Никто не говорил об отправке военных на землю. Франция уважала этот договор в Кона, Гао, Тимбукту. Когда они приблизились к Кидаль, то запретили малийским военных туда входить", - рассказал он.По словам премьера, французские войска создали в Кидаль анклав и передали его движению, сформированному из представителей "Ансар ад-дин", которая сотрудничает с "Аль-Каидой"* и признана международной террористической организацией."У Мали нет доступа в Кидаль, это анклав, который контролирует Франция. У них есть вооруженные группировки, которых тренировали французские офицеры. И у нас есть доказательства этого. У нас есть выражение, что если вы ищете иголку в своей комнате, но кто-то, кто участвует в поиске этой иголки, на ней стоит, то вы никогда ее не найдете. И это ситуация, которая в настоящее время в Мали и которую мы не понимаем, и не хотим с ней мириться", - подчеркнул он.Ранее министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в стране в связи с "недружественными высказываниями" президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Мали.В Мали призвали французские власти к сдержанности и конструктивному подходу, основанному на взаимном уважении, чтобы, в частности, сконцентрировать внимание на борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.Макрон ранее заявил, что благодаря операциям Франции в регионе Сахель террористы не захватили власть в Мали.Ранее премьер Мали Шогель Кокалла Майга с трибуны Генеральной ассамблеи ООН отметил, что Франция сделала "одностороннее объявление" без согласования с ООН и правительством Мали, а "очертания" новой конфигурации сил после грядущего завершения операции "Бархан" неясны. Он указал на то, что Франция тем самым бросила Мали, поэтому страна была вынуждена искать других партнеров для обеспечения безопасности. Представитель французского МИД впоследствии подчеркнул, что изменение формы военного присутствия Франции в регионе Сахеля не является ни уходом из Мали, ни односторонним решением.В 2014 году Франция начала в регионе проведение антитеррористической операции "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции, которую Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211008/mali-1753685075.html

https://ria.ru/20211002/evropa-1752742022.html

https://ria.ru/20211008/mali-1753687031.html

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в мире, мали, франция, эммануэль макрон