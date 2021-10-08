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Премьер Мали прокомментировал сообщения СМИ о российских инструкторах
Премьер Мали прокомментировал сообщения СМИ о российских инструкторах - РИА Новости, 08.10.2021
Премьер Мали прокомментировал сообщения СМИ о российских инструкторах
Сообщения в СМИ о российских инструкторах в Мали - это кампания по дезинформации, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:41
2021-10-08T14:41
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ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Сообщения в СМИ о российских инструкторах в Мали - это кампания по дезинформации, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.Накануне французские военные заявили, что не обнаружили доказательств присутствия частной военной компании "Вагнер" в Мали."Знаете, о сотрудничестве Мали и России много говорят на Западе, много придумано, много статей в СМИ, но все ориентированы негативно. Что я хочу сказать, это то, что Мали и Россия, давным-давно, еще во времена Советского Союза, были большие друзья. Советский Союз, а потом и Россия - это друг Мали, который помогал Мали в первые годы независимости. Много кадров было сформировано в России. Как военных, так и гражданских в различных областях", - сказал он.По его словам, независимость страны дает ей право сотрудничать с любым государством в интересах своего народа."Это наша единственная цель. Но если вы посмотрите, то в последние недели в СМИ идет большая кампания, дипломатическая кампания против малийского государства. Но мы не обращаем внимания на данные обвинения. Мы работаем для интересов нашего народа", - подчеркнул он.Премьер подчеркнул, что данная кампания направлена на шантаж Мали, с целью прекратить сотрудничество страны с Россией."Это шантаж, который не может ослабить наше намерение защитить нашу территорию, нашу страну. Этот шантаж не станет причиной прекращения сотрудничества с такими надежными партнерами, как Россия", - добавил премьер.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
https://ria.ru/20211008/mali-1753685075.html
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в мире, мали, россия
14:41 08.10.2021
 
Премьер Мали прокомментировал сообщения СМИ о российских инструкторах

Премьер Мали назвал сообщения СМИ о российских инструкторах кампанией по дезинформации

© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Сообщения в СМИ о российских инструкторах в Мали - это кампания по дезинформации, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
Накануне французские военные заявили, что не обнаружили доказательств присутствия частной военной компании "Вагнер" в Мали.
"Знаете, о сотрудничестве Мали и России много говорят на Западе, много придумано, много статей в СМИ, но все ориентированы негативно. Что я хочу сказать, это то, что Мали и Россия, давным-давно, еще во времена Советского Союза, были большие друзья. Советский Союз, а потом и Россия - это друг Мали, который помогал Мали в первые годы независимости. Много кадров было сформировано в России. Как военных, так и гражданских в различных областях", - сказал он.
По его словам, независимость страны дает ей право сотрудничать с любым государством в интересах своего народа.
Премьер-министр Мали: Россия – надежный партнер - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 14:28
Премьер Мали назвал Россию надежным партнером
"Это наша единственная цель. Но если вы посмотрите, то в последние недели в СМИ идет большая кампания, дипломатическая кампания против малийского государства. Но мы не обращаем внимания на данные обвинения. Мы работаем для интересов нашего народа", - подчеркнул он.
Премьер подчеркнул, что данная кампания направлена на шантаж Мали, с целью прекратить сотрудничество страны с Россией.
"Это шантаж, который не может ослабить наше намерение защитить нашу территорию, нашу страну. Этот шантаж не станет причиной прекращения сотрудничества с такими надежными партнерами, как Россия", - добавил премьер.
Русские и малийские флаги на демонстрации в Бамако против французского влияния в стране - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 08:00
Европейцы пытаются остановить русскую экспансию в Африку
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 20:02
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали
 
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