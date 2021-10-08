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Премьер Мали назвал Россию надежным партнером
Премьер Мали назвал Россию надежным партнером - РИА Новости, 08.10.2021
Премьер Мали назвал Россию надежным партнером
Мали не будет сотрудничать по закупкам вооружений с теми, кто вмешивается во внутренние дела страны, и считает Россию надежным партнером, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:28
2021-10-08T16:10
в мире
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ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мали не будет сотрудничать по закупкам вооружений с теми, кто вмешивается во внутренние дела страны, и считает Россию надежным партнером, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.По его словам, Россия всегда была для Мали надежным партнером."Последние 30 лет сотрудничество с Россией не было на хорошем уровне, но мы хотим возобновить это сотрудничество. Вы знаете, в Мали 90% офицеров обучались в Советском Союзе, а потом и в России. Военное оборудование тоже российское. Если вы заключаете соглашение с Россией, практика показывает, что это надежный партнер. Мы говорим это везде, и не боимся сказать это нашим партнерам. Россия - это надежный партнер", - подчеркнул премьер.
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353
60
Премьер-министр Мали: "Россия – надежный партнер"
Мали не будет сотрудничать по закупкам вооружений с теми, кто вмешивается во внутренние дела страны, и считает Россию надежным партнером, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
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в мире, мали, россия
14:28 08.10.2021 (обновлено: 16:10 08.10.2021)
 
Премьер Мали назвал Россию надежным партнером

Премьер Мали Маига: Россия всегда была надежным партнером, с которым можно считаться

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ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мали не будет сотрудничать по закупкам вооружений с теми, кто вмешивается во внутренние дела страны, и считает Россию надежным партнером, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
"Если мы хотим получить оружие от ряда государств, но они блокируют, шантажируют, вмешиваются в наши внутренние дела, то, значит, мы будем сотрудничать со страной, которая не шантажирует, не вмешивается в наши внутренние дела, уважает наш суверенитет, уважает наш народ. Сегодня мы можем говорить, что Россия – это надежный партнер, с которым мы можем считаться", - заявил он.
По его словам, Россия всегда была для Мали надежным партнером.
"Последние 30 лет сотрудничество с Россией не было на хорошем уровне, но мы хотим возобновить это сотрудничество. Вы знаете, в Мали 90% офицеров обучались в Советском Союзе, а потом и в России. Военное оборудование тоже российское. Если вы заключаете соглашение с Россией, практика показывает, что это надежный партнер. Мы говорим это везде, и не боимся сказать это нашим партнерам. Россия - это надежный партнер", - подчеркнул премьер.
"Я думаю, что мы продолжим идти по тому направлению, которое мы выбрали сегодня. Будем идти долго и решительно. Значит, сотрудничество с Россией будет углубляться, расширяться и диверсифицироваться", - сказал он, в ответ на вопрос о том, будет ли Мали заключать новые контракты с РФ на поставку военной техники.
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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