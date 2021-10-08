https://ria.ru/20211008/mali-1753685075.html
Премьер Мали назвал Россию надежным партнером
Премьер Мали назвал Россию надежным партнером - РИА Новости, 08.10.2021
Премьер Мали назвал Россию надежным партнером
Мали не будет сотрудничать по закупкам вооружений с теми, кто вмешивается во внутренние дела страны, и считает Россию надежным партнером, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:28
2021-10-08T14:28
2021-10-08T16:10
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ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мали не будет сотрудничать по закупкам вооружений с теми, кто вмешивается во внутренние дела страны, и считает Россию надежным партнером, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.По его словам, Россия всегда была для Мали надежным партнером."Последние 30 лет сотрудничество с Россией не было на хорошем уровне, но мы хотим возобновить это сотрудничество. Вы знаете, в Мали 90% офицеров обучались в Советском Союзе, а потом и в России. Военное оборудование тоже российское. Если вы заключаете соглашение с Россией, практика показывает, что это надежный партнер. Мы говорим это везде, и не боимся сказать это нашим партнерам. Россия - это надежный партнер", - подчеркнул премьер.
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Премьер-министр Мали: "Россия – надежный партнер"
Мали не будет сотрудничать по закупкам вооружений с теми, кто вмешивается во внутренние дела страны, и считает Россию надежным партнером, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
2021-10-08T14:28
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в мире, мали, россия
14:28 08.10.2021 (обновлено: 16:10 08.10.2021)
Премьер Мали назвал Россию надежным партнером
Премьер Мали Маига: Россия всегда была надежным партнером, с которым можно считаться