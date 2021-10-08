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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/malek-1753548295.html
Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон
Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон - РИА Новости, 08.10.2021
Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон
Американский актер Рами Малек стал гостем ток-шоу Джимми Киммела и рассказал о разговоре с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, который застал ее врасплох. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T06:43
2021-10-08T06:43
культура
кейт миддлтон
новости культуры
кино и сериалы
стиль жизни
джеймс бонд
лондон
уильям, герцог кембриджский
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский актер Рами Малек стал гостем ток-шоу Джимми Киммела и рассказал о разговоре с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, который застал ее врасплох. Малек начал с того, что на прошлой неделе встретился с членами королевской семьи на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в лондонском Альберт-холле. Оказалось, что это не первая встреча Малека с Кейт и Уильямом. В 2019 году он виделся и общался с ними на церемонии награждения премией BAFTA, которая прошла там же. Рами Малек вспомнил, что тогда они с Кейт Миддлтон "мило поболтали", но один из его вопросов, по его мнению, застал супругу принца Уильяма "врасплох". Герцогиня действительно в то время недавно стала мамой в третий раз. В апреле 2018 года, менее чем за год до церемонии BAFTA, она родила принца Луи (Кейт и Уильям также воспитывают принца Джорджа и принцессу Шарлотту. — Прим. ред.). Вопрос Малека супруга Уильяма тактично отклонила. Ведущий Джимми Киммел отметил, что члены королевской семьи должны быть осторожны и постоянно следить за тем, что они говорят. "Да, они такие внимательные. Но это все равно было круто. Думаю, на миг я застал ее врасплох", — сказал актер. Рами Малек также рассказал, что затем предложил Кейт Миддлтон присмотреть за принцем Луи, чтобы члены королевской семьи смогли побыть наедине, но герцогиня не приняла его предложение.
https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html
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кейт миддлтон, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, джеймс бонд, лондон, уильям, герцог кембриджский
06:43 08.10.2021
 

Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон

© AFP 2021 / Ben Stansall, Pool/Chris JacksonКейт Миддлтон и Рами Малек
Кейт Миддлтон и Рами Малек - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / Ben Stansall, Pool/Chris Jackson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский актер Рами Малек стал гостем ток-шоу Джимми Киммела и рассказал о разговоре с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, который застал ее врасплох.
Малек начал с того, что на прошлой неделе встретился с членами королевской семьи на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в лондонском Альберт-холле. Оказалось, что это не первая встреча Малека с Кейт и Уильямом.
В 2019 году он виделся и общался с ними на церемонии награждения премией BAFTA, которая прошла там же. Рами Малек вспомнил, что тогда они с Кейт Миддлтон "мило поболтали", но один из его вопросов, по его мнению, застал супругу принца Уильяма "врасплох".

"Я просто посмотрел на принцессу Кейт и в какой-то момент сказал ей: "Это должно быть утомительно.." На что она ответила: "Почему?" и я продолжил: "Вы только что родили ребенка, верно?". Этот вопрос ее удивил", — поделился историей актер.

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Герцогиня действительно в то время недавно стала мамой в третий раз. В апреле 2018 года, менее чем за год до церемонии BAFTA, она родила принца Луи (Кейт и Уильям также воспитывают принца Джорджа и принцессу Шарлотту. — Прим. ред.). Вопрос Малека супруга Уильяма тактично отклонила.

"Она спросила: "Как у тебя дела?", на что я ей ответил: "Нет, лучше расскажите, как вы?". После этого она посмотрела на меня своим царственным элегантным взглядом. Но вы только представьте: вы одеты с иголочки и еще должны поговорить со всеми этими актерами", — добавил Малек.

Ведущий Джимми Киммел отметил, что члены королевской семьи должны быть осторожны и постоянно следить за тем, что они говорят. "Да, они такие внимательные. Но это все равно было круто. Думаю, на миг я застал ее врасплох", — сказал актер.
Рами Малек также рассказал, что затем предложил Кейт Миддлтон присмотреть за принцем Луи, чтобы члены королевской семьи смогли побыть наедине, но герцогиня не приняла его предложение.
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КультураКейт МиддлтонНовости культурыКино и сериалыСтиль жизниДжеймс БондЛондонУильям, герцог Кембриджский
 
 
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