https://ria.ru/20211008/malek-1753548295.html
Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон
Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон - РИА Новости, 08.10.2021
Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон
Американский актер Рами Малек стал гостем ток-шоу Джимми Киммела и рассказал о разговоре с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, который застал ее врасплох. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T06:43
2021-10-08T06:43
2021-10-08T06:43
культура
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский актер Рами Малек стал гостем ток-шоу Джимми Киммела и рассказал о разговоре с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, который застал ее врасплох. Малек начал с того, что на прошлой неделе встретился с членами королевской семьи на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в лондонском Альберт-холле. Оказалось, что это не первая встреча Малека с Кейт и Уильямом. В 2019 году он виделся и общался с ними на церемонии награждения премией BAFTA, которая прошла там же. Рами Малек вспомнил, что тогда они с Кейт Миддлтон "мило поболтали", но один из его вопросов, по его мнению, застал супругу принца Уильяма "врасплох". Герцогиня действительно в то время недавно стала мамой в третий раз. В апреле 2018 года, менее чем за год до церемонии BAFTA, она родила принца Луи (Кейт и Уильям также воспитывают принца Джорджа и принцессу Шарлотту. — Прим. ред.). Вопрос Малека супруга Уильяма тактично отклонила. Ведущий Джимми Киммел отметил, что члены королевской семьи должны быть осторожны и постоянно следить за тем, что они говорят. "Да, они такие внимательные. Но это все равно было круто. Думаю, на миг я застал ее врасплох", — сказал актер. Рами Малек также рассказал, что затем предложил Кейт Миддлтон присмотреть за принцем Луи, чтобы члены королевской семьи смогли побыть наедине, но герцогиня не приняла его предложение.
https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html
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кейт миддлтон, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, джеймс бонд, лондон, уильям, герцог кембриджский
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Американский актер Рами Малек стал гостем ток-шоу Джимми Киммела и рассказал
о разговоре с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, который застал ее врасплох.
Малек начал с того, что на прошлой неделе встретился с членами королевской семьи на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в лондонском Альберт-холле. Оказалось, что это не первая встреча Малека с Кейт и Уильямом.
В 2019 году он виделся и общался с ними на церемонии награждения премией BAFTA, которая прошла там же. Рами Малек вспомнил, что тогда они с Кейт Миддлтон "мило поболтали", но один из его вопросов, по его мнению, застал супругу принца Уильяма "врасплох".
"Я просто посмотрел на принцессу Кейт и в какой-то момент сказал ей: "Это должно быть утомительно.." На что она ответила: "Почему?" и я продолжил: "Вы только что родили ребенка, верно?". Этот вопрос ее удивил", — поделился историей актер.
Герцогиня действительно в то время недавно стала мамой в третий раз. В апреле 2018 года, менее чем за год до церемонии BAFTA, она родила принца Луи (Кейт и Уильям также воспитывают принца Джорджа и принцессу Шарлотту. — Прим. ред.). Вопрос Малека супруга Уильяма тактично отклонила.
"Она спросила: "Как у тебя дела?", на что я ей ответил: "Нет, лучше расскажите, как вы?". После этого она посмотрела на меня своим царственным элегантным взглядом. Но вы только представьте: вы одеты с иголочки и еще должны поговорить со всеми этими актерами", — добавил Малек.
Ведущий Джимми Киммел отметил, что члены королевской семьи должны быть осторожны и постоянно следить за тем, что они говорят. "Да, они такие внимательные. Но это все равно было круто. Думаю, на миг я застал ее врасплох", — сказал актер.
Рами Малек также рассказал, что затем предложил Кейт Миддлтон присмотреть за принцем Луи, чтобы члены королевской семьи смогли побыть наедине, но герцогиня не приняла его предложение.