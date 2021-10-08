https://ria.ru/20211008/malek-1753548295.html

Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон

Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон - РИА Новости, 08.10.2021

Рами Малек рассказал о неловкой ситуации с Кейт Миддлтон

Американский актер Рами Малек стал гостем ток-шоу Джимми Киммела и рассказал о разговоре с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, который застал ее врасплох. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T06:43

2021-10-08T06:43

2021-10-08T06:43

культура

кейт миддлтон

новости культуры

кино и сериалы

стиль жизни

джеймс бонд

лондон

уильям, герцог кембриджский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753556661_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_afe9755ed70ddc2b8ffd8acd386e340f.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский актер Рами Малек стал гостем ток-шоу Джимми Киммела и рассказал о разговоре с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, который застал ее врасплох. Малек начал с того, что на прошлой неделе встретился с членами королевской семьи на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в лондонском Альберт-холле. Оказалось, что это не первая встреча Малека с Кейт и Уильямом. В 2019 году он виделся и общался с ними на церемонии награждения премией BAFTA, которая прошла там же. Рами Малек вспомнил, что тогда они с Кейт Миддлтон "мило поболтали", но один из его вопросов, по его мнению, застал супругу принца Уильяма "врасплох". Герцогиня действительно в то время недавно стала мамой в третий раз. В апреле 2018 года, менее чем за год до церемонии BAFTA, она родила принца Луи (Кейт и Уильям также воспитывают принца Джорджа и принцессу Шарлотту. — Прим. ред.). Вопрос Малека супруга Уильяма тактично отклонила. Ведущий Джимми Киммел отметил, что члены королевской семьи должны быть осторожны и постоянно следить за тем, что они говорят. "Да, они такие внимательные. Но это все равно было круто. Думаю, на миг я застал ее врасплох", — сказал актер. Рами Малек также рассказал, что затем предложил Кейт Миддлтон присмотреть за принцем Луи, чтобы члены королевской семьи смогли побыть наедине, но герцогиня не приняла его предложение.

https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html

https://ria.ru/20210129/middleton-1595102185.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейт миддлтон, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, джеймс бонд, лондон, уильям, герцог кембриджский