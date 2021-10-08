https://ria.ru/20211008/maiga-1753699130.html

Премьер Мали ответил на вопрос про отношения с Россией на русском языке

Премьер Мали ответил на вопрос про отношения с Россией на русском языке - РИА Новости, 08.10.2021

Премьер Мали ответил на вопрос про отношения с Россией на русском языке

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига учился в России, говорит по-русски и считает Россию надежным партнером, рассказал он в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:32

2021-10-08T15:32

2021-10-08T15:45

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ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига учился в России, говорит по-русски и считает Россию надежным партнером, рассказал он в интервью, которое дал на русском языке РИА Новости во время своего визита в Женеву."Мой русский не очень чистый. Я уехал из Москвы 31 год назад, но я думаю, что русскоговорящие понимают, что я хочу сказать. Мы сегодня имеем во главе государства группу патриотов, которые хотят вернуть Мали суверенитет и достоинство", - сказал он.Премьер отметил, что после долгих лет без практики ему, порой, не хватает словарного запаса, но он рассчитывает на возможность практиковать русский язык в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20211008/mali-1753687031.html

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2021

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Премьер-министр Мали: "Россия – надежный партнер" Мали не будет сотрудничать по закупкам вооружений с теми, кто вмешивается во внутренние дела страны, и считает Россию надежным партнером, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. 2021-10-08T15:32 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, мали, россия