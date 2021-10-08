На Украине заявили о претензиях на лунные ресурсы
Глава Госкосмоса Украины Тафтай заявил о претензиях страны на лунные ресурсы
"Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе "Артемида", и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе, и в ходе недавнего визита в США с руководителями NASA и ЕС. Направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание и планируется достаточно существенное финансирование", - сказал Тафтай в интервью изданию "РБК-Украина".
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По его словам, Украине интересен данный проект и она может предложить интересные разработки для его реализации.
"У КБ "Южное" есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение… Моя стратегия, в первую очередь, это – создание продукта, а не передача технологий. На мой взгляд, это наиболее экономически эффективно для украинского производителя. Собственно говоря, в таком формате мы сейчас и видим свое участие", - сказал Тафтай.
На вопрос, может ли Украина претендовать на лунные ресурсы, он ответил: "Я думаю, что обязательно будем претендовать".
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Ранее США объявили о планах создания окололунной станции и высадки человека на Луну в рамках реализации программы Artemis. Новая лунная программа получила такое название в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века. Согласно заявленной НАСА при президенте Дональде Трампе цели, возвращение американских астронавтов на лунную поверхность должно состояться в 2024 году. Эксперты считают этот срок нереалистичным и ожидают от администрации Джо Байдена пересмотра графика лунной программы.
В рамках проекта НАСА пригласило все страны подписать так называемые "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) – свод правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства. Соглашение подписали США, Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Великобритания, ОАЭ, Украина, а соглашение о намерениях присоединиться к соглашению - Бразилия.
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