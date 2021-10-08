https://ria.ru/20211008/lukashenko-1753735094.html

Лукашенко заявил о готовности рекламировать продукты под брендом "ЯБатька"

Лукашенко заявил о готовности рекламировать продукты под брендом "ЯБатька" - РИА Новости, 08.10.2021

Лукашенко заявил о готовности рекламировать продукты под брендом "ЯБатька"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов бесплатно рекламировать продукцию предприятий Белкоопсоюза, например, под маркой "ЯБатька", в этом он признался в РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:14

2021-10-08T18:14

2021-10-08T18:38

в мире

продукты

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов бесплатно рекламировать продукцию предприятий Белкоопсоюза, например, под маркой "ЯБатька", в этом он признался в пятницу на собрании, кадры которого распространила пресс-служба белорусского лидера.Лукашенко напомнил, что летом посетил пекарню в Свислочи, где попробовал хлеб, вкуснее которого никогда не ел. Директор предприятия рассказала, что в с тех пор в народе плетенка, которой угостили руководителя Белоруссии получила названия "батькова" и на них наблюдается повышенный спрос.По мнению президента, сейчас многим белорусам не надо ресторанного сервиса."Войдите в любой ресторан: там же такое наворотят, что трудно представить - это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть, настал новый период в жизни. Это всегда маятник: туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент. И вы не должны его потерять. Эти все смаженки, драники, огурцы, сало и прочее. Никто лучше не умеет делать. Так вы делайте это. И у вас купят в Минске, и богатые люди, и купят с удовольствием", - уверен белорусский лидер.Белорусы называют Лукашенко "батькой" (с белорусского "бацька" – отец). Во время избирательной президентской кампании летом 2020 года сторонники действующего главы государства устраивали флэшмобы, а в интернете – в микроблогах и социальных сетях - электорат белорусского лидера обозначал себя хештегом #ЯБатька.

https://ria.ru/20210222/podarok-1598603015.html

https://ria.ru/20201023/lukashenko-1581161461.html

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Лукашенко: "Буду бесплатно рекламировать продукцию" Лукашенко готов бесплатно рекламировать продукцию предприятий Белкоопсоюза, например, под маркой "ЯБатька", в этом он признался в пятницу на собрании. Белорусский лидер напомнил, что летом посетил пекарню в Свислочи, где попробовал хлеб, вкуснее которого никогда не ел. Директор предприятия рассказала, что в с тех пор в народе плетенка, которой угостили руководителя Белоруссии получила названия "батькова" и на них наблюдается повышенный спрос. 2021-10-08T18:14 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, продукты, белоруссия, минск, александр лукашенко