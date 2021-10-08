18:14 08.10.2021 (обновлено: 18:38 08.10.2021)
Лукашенко заявил о готовности рекламировать продукты под брендом "ЯБатька"
Лукашенко заявил о готовности рекламировать белорусские продукты под брендом "ЯБатька"
МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов бесплатно рекламировать продукцию предприятий Белкоопсоюза, например, под маркой "ЯБатька", в этом он признался в пятницу на собрании, кадры которого распространила пресс-служба белорусского лидера.
"Если вы это под маркой "батька" или еще там что-то придумаете, "ябатька" сейчас модно, и если вы хотите это продавать под такой маркой – бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь", - подчеркнул Лукашенко.
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Лукашенко напомнил, что летом посетил пекарню в Свислочи, где попробовал хлеб, вкуснее которого никогда не ел. Директор предприятия рассказала, что в с тех пор в народе плетенка, которой угостили руководителя Белоруссии получила названия "батькова" и на них наблюдается повышенный спрос.
По мнению президента, сейчас многим белорусам не надо ресторанного сервиса.
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"Войдите в любой ресторан: там же такое наворотят, что трудно представить - это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть, настал новый период в жизни. Это всегда маятник: туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент. И вы не должны его потерять. Эти все смаженки, драники, огурцы, сало и прочее. Никто лучше не умеет делать. Так вы делайте это. И у вас купят в Минске, и богатые люди, и купят с удовольствием", - уверен белорусский лидер.
Белорусы называют Лукашенко "батькой" (с белорусского "бацька" – отец). Во время избирательной президентской кампании летом 2020 года сторонники действующего главы государства устраивали флэшмобы, а в интернете – в микроблогах и социальных сетях - электорат белорусского лидера обозначал себя хештегом #ЯБатька.