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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211008/lukashenko-1753681504.html
Лукашенко заявил, что не собирается "вставать на колени"
Лукашенко заявил, что не собирается "вставать на колени" - РИА Новости, 08.10.2021
Лукашенко заявил, что не собирается "вставать на колени"
Белорусам необходимо укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии, заявил Лукашенко на собрании с представителями Белорусского... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:10
2021-10-08T15:06
белоруссия
александр лукашенко
протесты в белоруссии
в мире
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Белорусам необходимо укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии, заявил Лукашенко на собрании с представителями Белорусского республиканского союза потребительских обществ.Белорусский лидер сегодня призвал укреплять дисциплину в экономике, чтобы отстоять свою землю."Сейчас надо этот клочок земли отстоять, как я часто говорю, для наших детей и внуков. Им деваться некуда. Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую. Я это знаю. И если мы в экономике, в деятельности Белкоопсоюза выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить", - подчеркнул Александр Лукашенко.Лично поручения президента республики во Дворце Республики в Минске смогли выслушали 450 представителей Белкоопсоюза. "В экономике сегодня в стране исполнительская дисциплина. Вы мой характер знаете: за мной не заржавеет. И полномочий у меня достаточно, пока еще новую Конституцию не приняли и пока я еще Президент. Поэтому надо начинать шевелиться", - добавил белорусский лидер.Лукашенко также считает, что роль пропагандистов и идеологов на селе может быть реализована представителями Белкоопсоюза. "Именно вы обслуживаете малонаселенные деревни, где менее десяти жителей. Таких точек на карте Беларуси около 5 тысяч. И для стариков, которые там живут, ваши магазины, автолавки, заготовительные пункты - это уже центр общественно-политической жизни. А вы - главные идеологи и пропагандисты", - заявил Лукашенко.Белорусская система потребительской кооперации обслуживает около 3,3 миллиона человек. На различных должностях в нее включены свыше 42 тысяч жителей. История Белкоопсоюза берет свое начало на современной территории с 1869 года. Как отмечается, неизменной со времен советского прошлого является социальная функция Белкоопсоюза по обслуживанию жителей малых и отдаленных сел.
https://ria.ru/20211002/prezident-1752767099.html
https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
14:10 08.10.2021 (обновлено: 15:06 08.10.2021)
 
Лукашенко заявил, что не собирается "вставать на колени"

Лукашенко: ситуацию еще долго будут пытаться расшатать, но я не встану на колени

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Белорусам необходимо укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии, заявил Лукашенко на собрании с представителями Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
"Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли", - сказал Лукашенко.
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Лукашенко также считает, что роль пропагандистов и идеологов на селе может быть реализована представителями Белкоопсоюза. "Именно вы обслуживаете малонаселенные деревни, где менее десяти жителей. Таких точек на карте Беларуси около 5 тысяч. И для стариков, которые там живут, ваши магазины, автолавки, заготовительные пункты - это уже центр общественно-политической жизни. А вы - главные идеологи и пропагандисты", - заявил Лукашенко.
Белорусская система потребительской кооперации обслуживает около 3,3 миллиона человек. На различных должностях в нее включены свыше 42 тысяч жителей. История Белкоопсоюза берет свое начало на современной территории с 1869 года. Как отмечается, неизменной со времен советского прошлого является социальная функция Белкоопсоюза по обслуживанию жителей малых и отдаленных сел.
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