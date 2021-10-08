https://ria.ru/20211008/lavrov-1753684957.html

Лавров ответил на претензии европейцев по присутствию России в Африке

Лавров ответил на претензии европейцев по присутствию России в Африке - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров ответил на претензии европейцев по присутствию России в Африке

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал средневековым подход европейцев, которые просят Россию не сотрудничать с африканскими странами под предлогом того, что Африка... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:28

2021-10-08T14:28

2021-10-08T14:28

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал средневековым подход европейцев, которые просят Россию не сотрудничать с африканскими странами под предлогом того, что Африка от России далеко.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Генассамблее ООН заявил Лаврову, что России не стоит работать в Африке в сфере безопасности, потому что это "их место"."Европа хочет, чтобы в Африке она была главной, Россию там особо не ждет, но сама Европа в Центральной Азии обязательно, в Закавказье обязательно, не говоря о наших европейских соседних республиках. Если вы будете действовать по принципу "вы далеко, а это наше" - это средневековье, нас к этому толкают. Мы были всегда за то, чтобы искать общие подходы в отношении третьих партнеров", - подчеркнул Лавров.Ранее Елена Алексеенкова, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра итальянских исследований Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН заявила, что Африка становится "яблоком раздора" для Китая, Европы, США и России.

https://ria.ru/20211002/evropa-1752742022.html

европа

африка

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в мире, европа, африка, сергей лавров, россия