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В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины - РИА Новости, 08.10.2021
В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T01:48
2021-10-08T01:48
2021-10-08T01:49
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РИГА, 8 окт – РИА Новости. Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, рассказал на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.Он также призвал жителей Латвии по возможности перейти на удаленный режим работы. Также совет принял решение обязать всех учеников школ носить маски.Решение совета в пятницу будет утверждено правительством Латвии.В Латвии вакцинированы от COVID-19 50% населения.
https://ria.ru/20211006/finlyandiya-1753386411.html
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в мире, рига, латвия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, кришьянис кариньш
01:48 08.10.2021 (обновлено: 01:49 08.10.2021)
В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Премьер Латвии Кариньш рассказал о решении запретить невакцинированным посещать магазины