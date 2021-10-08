Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/latviya-1753604398.html
В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины - РИА Новости, 08.10.2021
В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T01:48
2021-10-08T01:49
распространение коронавируса
в мире
рига
латвия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
кришьянис кариньш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_4c577154ae9efa1b9cfd7f27e2fb061c.jpg
РИГА, 8 окт – РИА Новости. Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, рассказал на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.Он также призвал жителей Латвии по возможности перейти на удаленный режим работы. Также совет принял решение обязать всех учеников школ носить маски.Решение совета в пятницу будет утверждено правительством Латвии.В Латвии вакцинированы от COVID-19 50% населения.
https://ria.ru/20211006/finlyandiya-1753386411.html
рига
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_9e47509610cba62d36eb2afe4f7e1fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, рига, латвия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, кришьянис кариньш
01:48 08.10.2021 (обновлено: 01:49 08.10.2021)
 
В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины

Премьер Латвии Кариньш рассказал о решении запретить невакцинированным посещать магазины

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИГА, 8 окт – РИА Новости. Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, рассказал на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
"В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами. Исключения составят торговые точки с товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины", - сказал Кариньш.
Он также призвал жителей Латвии по возможности перейти на удаленный режим работы. Также совет принял решение обязать всех учеников школ носить маски.
Решение совета в пятницу будет утверждено правительством Латвии.
В Латвии вакцинированы от COVID-19 50% населения.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 18:07Распространение коронавируса
В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреРигаЛатвияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКришьянис Кариньш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния