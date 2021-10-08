https://ria.ru/20211008/latviya-1753604398.html

В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины

В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины - РИА Новости, 08.10.2021

В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины

Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T01:48

2021-10-08T01:48

2021-10-08T01:49

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РИГА, 8 окт – РИА Новости. Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, рассказал на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.Он также призвал жителей Латвии по возможности перейти на удаленный режим работы. Также совет принял решение обязать всех учеников школ носить маски.Решение совета в пятницу будет утверждено правительством Латвии.В Латвии вакцинированы от COVID-19 50% населения.

https://ria.ru/20211006/finlyandiya-1753386411.html

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2021

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