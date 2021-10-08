https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html
Япония выдвинула России ультиматум
"Курилы нужны США": японцы осудили "ультиматум" Токио Москве - РИА Новости, 08.10.2021
Япония выдвинула России ультиматум
Читатели портала Yahoo News Japan негативно оценили заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, пообещавшего вести с Россией переговоры по поводу... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:05
2021-10-08T15:05
2021-10-08T15:27
в мире
токио
фумио кисида
кунашир (остров)
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan негативно оценили заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, пообещавшего вести с Россией переговоры по поводу передачи под юрисдикцию Токио всех островов Курильской гряды.По мнению комментаторов, выгоду от такой позиции получат только США."Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев? Это им нужны эти острова!" — написал patrashu.Пользователи посчитали, что США используют Японию для собственной безопасности, а не обеспечивают ее оборону."Жду не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает ее чуть менее зависимым от Америки псом!" — написал lel.Кроме того, японцы считают, что заявления властей не соответствуют их возможностям и ведут к конфликту с Россией."Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то что четыре острова, нам и два-то не вернуть! С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и все", — отметил читатель xfv.Некоторые комментаторы признали, что Токио не сможет обеспечить острова населением, а экономическое сотрудничество с Москвой выгоднее, чем конфронтация.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В ноябре 2018 года лидеры России и Японии договорились ускорить переговоры на основе Cовместной декларации 1956 года, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Это была серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор он настаивал на передаче всех четырех островов и только после этого допускал заключение мирного договора.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210914/kurily-1750049526.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, токио, фумио кисида, кунашир (остров), россия
15:05 08.10.2021 (обновлено: 15:27 08.10.2021)
"Курилы нужны США": японцы осудили "ультиматум" Токио Москве
Читатели Yahoo News Japan: нет смысла требовать от России все Курильские острова
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Читатели портала Yahoo News Japan
негативно оценили заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды
, пообещавшего вести с Россией
переговоры по поводу передачи под юрисдикцию Токио всех островов Курильской гряды.
По мнению комментаторов, выгоду от такой позиции получат только США.
"Да хватит нам и двух островов — Хабомаи
и Шикотана
. Итуруп
и Кунашир
— это уже затея американцев? Это им нужны эти острова!" — написал patrashu.
Пользователи посчитали, что США используют Японию
для собственной безопасности, а не обеспечивают ее оборону.
"Жду не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает ее чуть менее зависимым от Америки
псом!" — написал lel.
Кроме того, японцы считают, что заявления властей не соответствуют их возможностям и ведут к конфликту с Россией.
"Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то что четыре острова, нам и два-то не вернуть! С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и все", — отметил читатель xfv.
Некоторые комментаторы признали, что Токио не сможет обеспечить острова населением, а экономическое сотрудничество с Москвой
выгоднее, чем конфронтация.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года лидеры России и Японии договорились ускорить переговоры на основе Cовместной декларации 1956 года, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Это была серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор он настаивал на передаче всех четырех островов и только после этого допускал заключение мирного договора.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>