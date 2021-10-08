Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html
Япония выдвинула России ультиматум
"Курилы нужны США": японцы осудили "ультиматум" Токио Москве - РИА Новости, 08.10.2021
Япония выдвинула России ультиматум
Читатели портала Yahoo News Japan негативно оценили заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, пообещавшего вести с Россией переговоры по поводу... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:05
2021-10-08T15:27
в мире
токио
фумио кисида
кунашир (остров)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742583628_0:111:2970:1782_1920x0_80_0_0_af9a4061e792ae16c73a725acd38fe47.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan негативно оценили заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, пообещавшего вести с Россией переговоры по поводу передачи под юрисдикцию Токио всех островов Курильской гряды.По мнению комментаторов, выгоду от такой позиции получат только США."Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев? Это им нужны эти острова!" — написал patrashu.Пользователи посчитали, что США используют Японию для собственной безопасности, а не обеспечивают ее оборону."Жду не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает ее чуть менее зависимым от Америки псом!" — написал lel.Кроме того, японцы считают, что заявления властей не соответствуют их возможностям и ведут к конфликту с Россией."Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то что четыре острова, нам и два-то не вернуть! С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и все", — отметил читатель xfv.Некоторые комментаторы признали, что Токио не сможет обеспечить острова населением, а экономическое сотрудничество с Москвой выгоднее, чем конфронтация.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В ноябре 2018 года лидеры России и Японии договорились ускорить переговоры на основе Cовместной декларации 1956 года, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Это была серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор он настаивал на передаче всех четырех островов и только после этого допускал заключение мирного договора.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210914/kurily-1750049526.html
https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html
https://ria.ru/20210904/ostrova-1748669439.html
токио
кунашир (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742583628_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_b178388687ada14c29ac910294744a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, токио, фумио кисида, кунашир (остров), россия
15:05 08.10.2021 (обновлено: 15:27 08.10.2021)
 
"Курилы нужны США": японцы осудили "ультиматум" Токио Москве

Читатели Yahoo News Japan: нет смысла требовать от России все Курильские острова

© РИА Новости / Данил Годлевский / Перейти в фотобанкКилекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Данил Годлевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan негативно оценили заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, пообещавшего вести с Россией переговоры по поводу передачи под юрисдикцию Токио всех островов Курильской гряды.
По мнению комментаторов, выгоду от такой позиции получат только США.
"Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев? Это им нужны эти острова!" — написал patrashu.
Пользователи посчитали, что США используют Японию для собственной безопасности, а не обеспечивают ее оборону.
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 17:27
Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разозлили мэра
"Жду не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает ее чуть менее зависимым от Америки псом!" — написал lel.
Кроме того, японцы считают, что заявления властей не соответствуют их возможностям и ведут к конфликту с Россией.
"Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то что четыре острова, нам и два-то не вернуть! С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и все", — отметил читатель xfv.
Некоторые комментаторы признали, что Токио не сможет обеспечить острова населением, а экономическое сотрудничество с Москвой выгоднее, чем конфронтация.
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 16:22
Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года лидеры России и Японии договорились ускорить переговоры на основе Cовместной декларации 1956 года, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Это была серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор он настаивал на передаче всех четырех островов и только после этого допускал заключение мирного договора.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 09:37
Японцы призвали начать "действовать безжалостно" в ситуации с Курилами
 
В миреТокиоФумио КисидаКунашир (остров)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния