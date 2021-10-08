https://ria.ru/20211008/kuravlev-1753623401.html

Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида Куравлева

Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида Куравлева - РИА Новости, 08.10.2021

Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие.

2021-10-08T10:15

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видео

леонид куравлев

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Всего актер сыграл свыше 200 ролей в кино. Сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем принесло Куравлеву всесоюзную известность. Критики называют талант Леонида Вячеславовича универсальным. И все-таки родная стихия артиста — комедия, именно в них он сыграл больше всего ролей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Борщов, Милославский, Завитушкин – яркие роли Леонида Куравлева Народный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие. Всего актер сыграл свыше 200 ролей в кино. Сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем принесло Куравлеву всесоюзную известность. Критики называют талант Леонида Вячеславовича универсальным. И все-таки родная стихия артиста – комедия, именно в них он сыграл больше всего ролей. 2021-10-08T10:15 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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