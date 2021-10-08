https://ria.ru/20211008/kuravlev-1753623401.html
Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида Куравлева
Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида Куравлева - РИА Новости, 08.10.2021
Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида Куравлева
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие.
2021-10-08T10:15
2021-10-08T10:15
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видео
леонид куравлев
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Всего актер сыграл свыше 200 ролей в кино. Сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем принесло Куравлеву всесоюзную известность. Критики называют талант Леонида Вячеславовича универсальным. И все-таки родная стихия артиста — комедия, именно в них он сыграл больше всего ролей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Борщов, Милославский, Завитушкин – яркие роли Леонида Куравлева
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие. Всего актер сыграл свыше 200 ролей в кино. Сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем принесло Куравлеву всесоюзную известность. Критики называют талант Леонида Вячеславовича универсальным. И все-таки родная стихия артиста – комедия, именно в них он сыграл больше всего ролей.
2021-10-08T10:15
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PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, леонид куравлев, видео
Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида Куравлева
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие.
2021-10-08T10:15
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PT2M05S
10:15 08.10.2021 (обновлено: 10:22 08.10.2021)
Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида Куравлева
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие.