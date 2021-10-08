09:58 08.10.2021 (обновлено: 13:50 08.10.2021)
Путин поздравил актера Леонида Куравлева с юбилеем
Путин поздравил актера Леонида Куравлева с 85-летним юбилеем
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления с 85-летним юбилеем актеру Леониду Куравлеву, отметив, что артист своим щедрым, самобытным талантом покорил сердца зрителей разных поколений, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актёрской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений", - говорится в телеграмме.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛеонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Путин также пожелал Куравлеву доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.
К поздравлениям актеру присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав Куравлева актером уникального дарования.
"Актёр уникального дарования, искренний и достоверный, вы вписали немало страниц в историю отечественного кинематографа. Вам трудно быть в рамках одного амплуа. Вы блистательны как в комедии, так и в мелодраме. Даже отрицательные персонажи в вашем исполнении обладают особым обаянием", - говорится в телеграмме.
Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Леонид Куравлев – народный артист РСФСР (1977). Кавалер ордена "Знак Почета". Лауреат Приза за творческий вклад в российский кинематограф кинофестиваля "Виват, кино России" (1999). В 2006 году Леонид Куравлев был удостоен ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество". В 2012 году он был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.