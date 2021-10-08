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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/kuravlev-1753620984.html
Путин поздравил актера Леонида Куравлева с юбилеем
Путин поздравил актера Леонида Куравлева с юбилеем - РИА Новости, 08.10.2021
Путин поздравил актера Леонида Куравлева с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравления с 85-летним юбилеем актеру Леониду Куравлеву, отметив, что артист своим щедрым, самобытным талантом... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:58
2021-10-08T13:50
культура
общество
владимир путин
леонид куравлев
новости культуры
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления с 85-летним юбилеем актеру Леониду Куравлеву, отметив, что артист своим щедрым, самобытным талантом покорил сердца зрителей разных поколений, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля."Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актёрской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений", - говорится в телеграмме.Путин также пожелал Куравлеву доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.К поздравлениям актеру присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав Куравлева актером уникального дарования."Актёр уникального дарования, искренний и достоверный, вы вписали немало страниц в историю отечественного кинематографа. Вам трудно быть в рамках одного амплуа. Вы блистательны как в комедии, так и в мелодраме. Даже отрицательные персонажи в вашем исполнении обладают особым обаянием", - говорится в телеграмме.Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.Леонид Куравлев – народный артист РСФСР (1977). Кавалер ордена "Знак Почета". Лауреат Приза за творческий вклад в российский кинематограф кинофестиваля "Виват, кино России" (1999). В 2006 году Леонид Куравлев был удостоен ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество". В 2012 году он был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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общество, владимир путин, леонид куравлев, новости культуры, михаил мишустин, рсфср
09:58 08.10.2021 (обновлено: 13:50 08.10.2021)
 
Путин поздравил актера Леонида Куравлева с юбилеем

Путин поздравил актера Леонида Куравлева с 85-летним юбилеем

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛеонид Куравлев
Леонид Куравлев - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления с 85-летним юбилеем актеру Леониду Куравлеву, отметив, что артист своим щедрым, самобытным талантом покорил сердца зрителей разных поколений, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актёрской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений", - говорится в телеграмме.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛеонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Путин также пожелал Куравлеву доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.
К поздравлениям актеру присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав Куравлева актером уникального дарования.
"Актёр уникального дарования, искренний и достоверный, вы вписали немало страниц в историю отечественного кинематографа. Вам трудно быть в рамках одного амплуа. Вы блистательны как в комедии, так и в мелодраме. Даже отрицательные персонажи в вашем исполнении обладают особым обаянием", - говорится в телеграмме.
Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Леонид Куравлев – народный артист РСФСР (1977). Кавалер ордена "Знак Почета". Лауреат Приза за творческий вклад в российский кинематограф кинофестиваля "Виват, кино России" (1999). В 2006 году Леонид Куравлев был удостоен ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество". В 2012 году он был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Борщов, Милославский, Завитушкин – яркие роли Леонида Куравлева - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 10:15
Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида КуравлеваНародный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие.
 
КультураОбществоВладимир ПутинЛеонид КуравлевНовости культурыМихаил МишустинРСФСР
 
 
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