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Религия
https://ria.ru/20211008/kulikovo_pole-1753620389.html
В музее "Куликово поле" отреставрируют храмы к 650-летию сражения
В музее "Куликово поле" отреставрируют храмы к 650-летию сражения - РИА Новости, 08.10.2021
В музее "Куликово поле" отреставрируют храмы к 650-летию сражения
Музей-заповедник “Куликово поле” планирует реставрацию исторических храмов Куликова поля к 650-летию сражения, а в праздничных мероприятиях будет участвовать... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:05
2021-10-08T13:07
религия
тульская область
русская православная церковь
куликово поле (заповедник)
сергий радонежский
куликовская битва
дмитрий донской
"куликово поле"
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Музей-заповедник “Куликово поле” планирует реставрацию исторических храмов Куликова поля к 650-летию сражения, а в праздничных мероприятиях будет участвовать Русская православная церковь, рассказали РИА Новости представители музея.Кандидат исторических наук, заместитель директора музея по научной работе Андрей Наумов сообщил, что планируется “косметическая” реставрация храма Сергия Радонежского и других храмов Куликова поля, а также Никольского собора в Епифани. “Церковь очень активно нас поддерживает в наших усилиях по поводу 2030 года. Представители церкви были здесь на заседании. &lt;...&gt; Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекрасно был осведомлен о наших планах в 2014 году и знает о том, как они реализуются сейчас”, — рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор, заведующий Музейного комплекса “Куликово поле” в Моховом Олег Вронский.На территории музея-заповедника расположены храмы преподобного Сергия Радонежского и Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино.Храм Преподобного Сергия Радонежского строился в 1913-1917 годах по проекту архитектора Алексея Щусева, ставшего также автором мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Он совмещает элементы церковной архитектуры с формами крепостного зодчества. Храм посвящен памяти павших на Куликовом поле воинов.Богородице-Рождественский храм в Монастырщино, по преданию, стоит на месте захоронения погибших в сражении русских воинов. По информации музея, он строился в 1865-1884 годах, к 500-летию Куликовской битвы, которое отмечалось в 1880 году.С 1901 года, сообщает сайт Тульской епархии, от храма Рождества Пресвятой Богородицы в день Куликовской битвы стал проходить крестный ход до памятника-колонны Дмитрию Донскому на Красном холме, где по преданию располагалась ставка хана Мамая. В 1930 годы храм был закрыт и использовался как зернохранилище. На сегодняшний день храм находится в совместном использовании с музеем-заповедником.Музейный комплекс "Куликово поле" на месте деревни Моховое был открыт 30 декабря 2015 года. Детский музей и основная экспозиция начали работать в 2016 году. Комплекс разместился на территории около 40 гектаров и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров.Куликовская битва — важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле в 1380 году послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. Президент России Владимир Путин распорядился отпраздновать 650-летие Куликовской битвы в 2030 году.
https://ria.ru/20210728/osvyaschenie-1743154848.html
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тульская область, русская православная церковь, куликово поле (заповедник), сергий радонежский, куликовская битва, дмитрий донской, "куликово поле", социальный навигатор, россия
10:05 08.10.2021 (обновлено: 13:07 08.10.2021)
 

В музее "Куликово поле" отреставрируют храмы к 650-летию сражения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМузей "Куликово поле"
Музей Куликово поле - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Музей-заповедник “Куликово поле” планирует реставрацию исторических храмов Куликова поля к 650-летию сражения, а в праздничных мероприятиях будет участвовать Русская православная церковь, рассказали РИА Новости представители музея.
Кандидат исторических наук, заместитель директора музея по научной работе Андрей Наумов сообщил, что планируется “косметическая” реставрация храма Сергия Радонежского и других храмов Куликова поля, а также Никольского собора в Епифани.

"Планируется реставрация деревянного храма Димитрия Солунского в Епифани — это уникальный деревянный храм, один из последних в Тульской области, который сохранился. Это значимые мероприятия, которые планируются сейчас в области реставрационной деятельности, но это не единственные мероприятия, поскольку программа сейчас на стадии уточнения и согласования", — подчеркнул он.

“Церковь очень активно нас поддерживает в наших усилиях по поводу 2030 года. Представители церкви были здесь на заседании. <...> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекрасно был осведомлен о наших планах в 2014 году и знает о том, как они реализуются сейчас”, — рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор, заведующий Музейного комплекса “Куликово поле” в Моховом Олег Вронский.
На территории музея-заповедника расположены храмы преподобного Сергия Радонежского и Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино.
Храм Преподобного Сергия Радонежского строился в 1913-1917 годах по проекту архитектора Алексея Щусева, ставшего также автором мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Он совмещает элементы церковной архитектуры с формами крепостного зодчества. Храм посвящен памяти павших на Куликовом поле воинов.
Куликово поле - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 00:21Религия
В храме на Куликовом поле воссоздали иконостас и алтарь
Богородице-Рождественский храм в Монастырщино, по преданию, стоит на месте захоронения погибших в сражении русских воинов. По информации музея, он строился в 1865-1884 годах, к 500-летию Куликовской битвы, которое отмечалось в 1880 году.
С 1901 года, сообщает сайт Тульской епархии, от храма Рождества Пресвятой Богородицы в день Куликовской битвы стал проходить крестный ход до памятника-колонны Дмитрию Донскому на Красном холме, где по преданию располагалась ставка хана Мамая. В 1930 годы храм был закрыт и использовался как зернохранилище. На сегодняшний день храм находится в совместном использовании с музеем-заповедником.
Музейный комплекс "Куликово поле" на месте деревни Моховое был открыт 30 декабря 2015 года. Детский музей и основная экспозиция начали работать в 2016 году. Комплекс разместился на территории около 40 гектаров и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров.
Куликовская битва — важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле в 1380 году послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. Президент России Владимир Путин распорядился отпраздновать 650-летие Куликовской битвы в 2030 году.
641 годовщина Куликовской битвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 12:03Культура
На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы
 
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