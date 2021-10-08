https://ria.ru/20211008/kulikovo_pole-1753620389.html

В музее "Куликово поле" отреставрируют храмы к 650-летию сражения

В музее "Куликово поле" отреставрируют храмы к 650-летию сражения - РИА Новости, 08.10.2021

В музее "Куликово поле" отреставрируют храмы к 650-летию сражения

Музей-заповедник “Куликово поле” планирует реставрацию исторических храмов Куликова поля к 650-летию сражения, а в праздничных мероприятиях будет участвовать... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:05

2021-10-08T10:05

2021-10-08T13:07

религия

тульская область

русская православная церковь

куликово поле (заповедник)

сергий радонежский

куликовская битва

дмитрий донской

"куликово поле"

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Музей-заповедник “Куликово поле” планирует реставрацию исторических храмов Куликова поля к 650-летию сражения, а в праздничных мероприятиях будет участвовать Русская православная церковь, рассказали РИА Новости представители музея.Кандидат исторических наук, заместитель директора музея по научной работе Андрей Наумов сообщил, что планируется “косметическая” реставрация храма Сергия Радонежского и других храмов Куликова поля, а также Никольского собора в Епифани. “Церковь очень активно нас поддерживает в наших усилиях по поводу 2030 года. Представители церкви были здесь на заседании. <...> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекрасно был осведомлен о наших планах в 2014 году и знает о том, как они реализуются сейчас”, — рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор, заведующий Музейного комплекса “Куликово поле” в Моховом Олег Вронский.На территории музея-заповедника расположены храмы преподобного Сергия Радонежского и Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино.Храм Преподобного Сергия Радонежского строился в 1913-1917 годах по проекту архитектора Алексея Щусева, ставшего также автором мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Он совмещает элементы церковной архитектуры с формами крепостного зодчества. Храм посвящен памяти павших на Куликовом поле воинов.Богородице-Рождественский храм в Монастырщино, по преданию, стоит на месте захоронения погибших в сражении русских воинов. По информации музея, он строился в 1865-1884 годах, к 500-летию Куликовской битвы, которое отмечалось в 1880 году.С 1901 года, сообщает сайт Тульской епархии, от храма Рождества Пресвятой Богородицы в день Куликовской битвы стал проходить крестный ход до памятника-колонны Дмитрию Донскому на Красном холме, где по преданию располагалась ставка хана Мамая. В 1930 годы храм был закрыт и использовался как зернохранилище. На сегодняшний день храм находится в совместном использовании с музеем-заповедником.Музейный комплекс "Куликово поле" на месте деревни Моховое был открыт 30 декабря 2015 года. Детский музей и основная экспозиция начали работать в 2016 году. Комплекс разместился на территории около 40 гектаров и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров.Куликовская битва — важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле в 1380 году послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. Президент России Владимир Путин распорядился отпраздновать 650-летие Куликовской битвы в 2030 году.

https://ria.ru/20210728/osvyaschenie-1743154848.html

https://ria.ru/20210920/kulikovo-1750928089.html

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