В Госдуме назвали Арестовича "полным невеждой" за идею вернуть Крым силой
Депутат Госдумы Белик: идеи возвращения Крыма силой выдвигают в основном полные невежды
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что заявления по Крыму, подобные идее внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о "возвращении" полуострова в состав Украины военным путём, делают в основном "полные невежды в тактических вопросах", об этом российский парламентарий заявил в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось, что внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал идею "возвращения" Крыма Украине военным путем. Белик отметил, что подобных заявлений по Крыму - "сотни" и делают их в основном "полные невежды в тактических вопросах".
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"Наверное, этот советник насмотрелся промо-роликов украинских батальонов типа "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), а голливудские фильмы про недотеп-русских стали контрольным выстрелом в его воспаленные мозги. И потянуло советника на подвиги - и нашу группировку он вынесет, и сам наверное в первых рядах с автоматом побежит. Но это все от незнания и самолюбования, ведь других во власть на Украине не пускают. Скажем прямо - сегодня в мире нет желающих попытаться отбить у нас Крым военным путем, и только из Киева мы регулярно слышим идеи и планы по завоеванию полуострова. Причем высказывают это люди, которые не знают, как патрон выглядит", - заявил депутат.
Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек ранее отмечал, что у Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу "возвращения" Крыма. По его словам, складывается ощущение, "что это ежегодный госзаказ: темы незамысловатые - как вернуть Крым и когда". По мнению Бальбека, под подобные "явно нездравые идеи" на Украине выделяют немалые суммы, которые распределяют среди "своих".
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