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В Госдуме назвали Арестовича "полным невеждой" за идею вернуть Крым силой
В Госдуме назвали Арестовича "полным невеждой" за идею вернуть Крым силой - РИА Новости, 08.10.2021
В Госдуме назвали Арестовича "полным невеждой" за идею вернуть Крым силой
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что заявления по Крыму, подобные идее внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:19
2021-10-08T11:19
в мире
украина
республика крым
госдума рф
дмитрий белик
россия
алексей арестович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что заявления по Крыму, подобные идее внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о "возвращении" полуострова в состав Украины военным путём, делают в основном "полные невежды в тактических вопросах", об этом российский парламентарий заявил в интервью РИА Новости.Ранее сообщалось, что внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал идею "возвращения" Крыма Украине военным путем. Белик отметил, что подобных заявлений по Крыму - "сотни" и делают их в основном "полные невежды в тактических вопросах"."Наверное, этот советник насмотрелся промо-роликов украинских батальонов типа "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), а голливудские фильмы про недотеп-русских стали контрольным выстрелом в его воспаленные мозги. И потянуло советника на подвиги - и нашу группировку он вынесет, и сам наверное в первых рядах с автоматом побежит. Но это все от незнания и самолюбования, ведь других во власть на Украине не пускают. Скажем прямо - сегодня в мире нет желающих попытаться отбить у нас Крым военным путем, и только из Киева мы регулярно слышим идеи и планы по завоеванию полуострова. Причем высказывают это люди, которые не знают, как патрон выглядит", - заявил депутат.Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек ранее отмечал, что у Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу "возвращения" Крыма. По его словам, складывается ощущение, "что это ежегодный госзаказ: темы незамысловатые - как вернуть Крым и когда". По мнению Бальбека, под подобные "явно нездравые идеи" на Украине выделяют немалые суммы, которые распределяют среди "своих".
https://ria.ru/20211007/arestovich-1753594413.html
https://ria.ru/20211001/krym-1752756379.html
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в мире, украина, республика крым, госдума рф, дмитрий белик, россия, алексей арестович
11:19 08.10.2021
 
В Госдуме назвали Арестовича "полным невеждой" за идею вернуть Крым силой

Депутат Госдумы Белик: идеи возвращения Крыма силой выдвигают в основном полные невежды

CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что заявления по Крыму, подобные идее внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о "возвращении" полуострова в состав Украины военным путём, делают в основном "полные невежды в тактических вопросах", об этом российский парламентарий заявил в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось, что внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал идею "возвращения" Крыма Украине военным путем. Белик отметил, что подобных заявлений по Крыму - "сотни" и делают их в основном "полные невежды в тактических вопросах".
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"Наверное, этот советник насмотрелся промо-роликов украинских батальонов типа "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), а голливудские фильмы про недотеп-русских стали контрольным выстрелом в его воспаленные мозги. И потянуло советника на подвиги - и нашу группировку он вынесет, и сам наверное в первых рядах с автоматом побежит. Но это все от незнания и самолюбования, ведь других во власть на Украине не пускают. Скажем прямо - сегодня в мире нет желающих попытаться отбить у нас Крым военным путем, и только из Киева мы регулярно слышим идеи и планы по завоеванию полуострова. Причем высказывают это люди, которые не знают, как патрон выглядит", - заявил депутат.
Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек ранее отмечал, что у Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу "возвращения" Крыма. По его словам, складывается ощущение, "что это ежегодный госзаказ: темы незамысловатые - как вернуть Крым и когда". По мнению Бальбека, под подобные "явно нездравые идеи" на Украине выделяют немалые суммы, которые распределяют среди "своих".
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В миреУкраинаРеспублика КрымГосдума РФДмитрий БеликРоссияАлексей Арестович
 
 
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