https://ria.ru/20211008/krizis-1753605137.html
В Европе раскрыли причину газового кризиса
В Европе раскрыли причину газового кризиса - РИА Новости, 08.10.2021
В Европе раскрыли причину газового кризиса
Европейский газовый кризис вызван внутренними причинами - страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T02:38
2021-10-08T02:38
2021-10-08T02:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Европейский газовый кризис вызван внутренними причинами - страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение, заявил РИА Новости генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. На этом фоне в Европе в целом и в Германии в частности СМИ спекулировали, что определенную роль в этом мог сыграть российский "Газпром"."Я думаю, что Россия исполняет свои обязательства, но в данный момент этого недостаточно. Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах", - добавил он.На совещании в среду президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа через Украину и поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять это на контроль. После заявления Путина цены на газ резко снизились.
https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html
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экономика, украина, европа, владимир путин, газпром, linde, россия
В Европе раскрыли причину газового кризиса
Гендиректор Linde Engineering Новицки: газовый кризис в Европе вызван ею самой