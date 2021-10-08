https://ria.ru/20211008/krasnoyarsk-1753618555.html

В красноярской школе проведут проверку после массового заболевания детей

В красноярской школе проведут проверку после массового заболевания детей - РИА Новости, 08.10.2021

В красноярской школе проведут проверку после массового заболевания детей

Прокуратура начала проверку после массового заболевания детей в школе в закрытом городе Железногорск Красноярского края, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:44

2021-10-08T09:44

2021-10-08T10:02

происшествия

красноярск

железногорск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после массового заболевания детей в школе в закрытом городе Железногорск Красноярского края, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.В ведомстве пояснили, что в пятницу на занятия не явилось 46 учеников начальных классов. Дети жалуются на тошноту и повышение температуры. К медикам обратилось девять учащихся, из которых трое были госпитализированы, остальных направили на амбулаторное лечение. Диагнозы не установлены."Прокуратура края организовала проверку в связи с массовым заболеванием учащихся начальной школы МБОУ "Средняя школа № 100" в городе Железногорске", - говорится в сообщении.В прокуратуре сообщили, что в пищеблоке школы отобраны пробы готовых блюд, воды, взяты смывы, которые направлены на исследование в лабораторию. Ученики начальных классов в школе переведены на дистанционное обучение. В региональном главке СК также сообщили о начале проверки по сообщениям СМИ о признаках пищевого отравления у школьников.Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку информации об отравлении шести учащихся средней школы №76 в Красноярске.

https://ria.ru/20211008/plesen-1753611249.html

красноярск

железногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, железногорск , красноярский край