https://ria.ru/20211008/kotenok-1753714724.html
Котенок, съевший курицу гриль в киоске под Липецком, нашел хозяев
Котенок, съевший курицу гриль в киоске под Липецком, нашел хозяев - РИА Новости, 08.10.2021
Котенок, съевший курицу гриль в киоске под Липецком, нашел хозяев
Котенка, забравшегося в киоск фастфуда в Липецке, взяла к себе местная семья, сообщила РИА Новости специалист по обратной связи группы компаний "Русский... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:39
2021-10-08T16:39
2021-10-08T17:07
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ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Котенка, забравшегося в киоск фастфуда в Липецке, взяла к себе местная семья, сообщила РИА Новости специалист по обратной связи группы компаний "Русский аппетит" Татьяна Холодова.Видео с голодным животным, поедающим курицу гриль с прилавка, появилось в интернете 5 октября и вызвало резонанс. Только на одной из страниц в соцсети "ВКонтакте" оно менее чем за час собрало почти 440 тысяч просмотров. По словам автора, трапеза длилась более 15 минут, а работник киоска за это время так и не появился.Холодова уточнила, что всю продукцию с витрины утилизировали и провели полную дезинфекцию. Она добавила, что продавец в компании больше не работает.Ущерб от действий котенка собеседница агентства не уточнила.
https://ria.ru/20211003/kotenok-1752858841.html
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РИА Новости
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Усатый воришка из Липецка: котенок забрался в ларек и съел курицу
Котенка, обглодавшего в киоске фастфуда в Липецке курицу гриль, взяла к себе местная семья, а нерадивого продавца уволили. Видео с голодным животным появилось в интернете 5 октября и вызвало резонанс. Трапеза котенка длилась, по словам автора видео, более 15 минут, а продавец так и не объявился.
2021-10-08T16:39
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РИА Новости
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общество, липецк
16:39 08.10.2021 (обновлено: 17:07 08.10.2021)
Котенок, съевший курицу гриль в киоске под Липецком, нашел хозяев
Котенок, съевший курицу гриль в киоске под Липецком, нашел хозяев, а продавца уволили