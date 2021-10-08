https://ria.ru/20211008/kotenok-1753714724.html

Котенок, съевший курицу гриль в киоске под Липецком, нашел хозяев

Котенок, съевший курицу гриль в киоске под Липецком, нашел хозяев - РИА Новости, 08.10.2021

Котенок, съевший курицу гриль в киоске под Липецком, нашел хозяев

Котенка, забравшегося в киоск фастфуда в Липецке, взяла к себе местная семья, сообщила РИА Новости специалист по обратной связи группы компаний "Русский... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:39

2021-10-08T16:39

2021-10-08T17:07

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липецк

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ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Котенка, забравшегося в киоск фастфуда в Липецке, взяла к себе местная семья, сообщила РИА Новости специалист по обратной связи группы компаний "Русский аппетит" Татьяна Холодова.Видео с голодным животным, поедающим курицу гриль с прилавка, появилось в интернете 5 октября и вызвало резонанс. Только на одной из страниц в соцсети "ВКонтакте" оно менее чем за час собрало почти 440 тысяч просмотров. По словам автора, трапеза длилась более 15 минут, а работник киоска за это время так и не появился.Холодова уточнила, что всю продукцию с витрины утилизировали и провели полную дезинфекцию. Она добавила, что продавец в компании больше не работает.Ущерб от действий котенка собеседница агентства не уточнила.

https://ria.ru/20211003/kotenok-1752858841.html

липецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Усатый воришка из Липецка: котенок забрался в ларек и съел курицу Котенка, обглодавшего в киоске фастфуда в Липецке курицу гриль, взяла к себе местная семья, а нерадивого продавца уволили. Видео с голодным животным появилось в интернете 5 октября и вызвало резонанс. Трапеза котенка длилась, по словам автора видео, более 15 минут, а продавец так и не объявился. 2021-10-08T16:39 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, липецк