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Полиция возбудила дело после убийства кота в Красноярском крае
Полиция возбудила дело после убийства кота в Красноярском крае - РИА Новости, 08.10.2021
Полиция возбудила дело после убийства кота в Красноярском крае
Полиция возбудила уголовное дело после гибели кота породы мейн-кун в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:30
2021-10-08T09:37
происшествия
емельяновский район
красноярский край
александр герасимов
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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после гибели кота породы мейн-кун в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Ранее в социальной сети Facebook пользователь Владислав Власов сообщил, что у известного красноярского тренера по единоборствам Александра Герасимова в поселке Минино Красноярского края застрелили кота. Сообщается, что коту было три года."Сотрудниками МО МВД России "Емельяновский" возбуждено уголовное дело по факту гибели домашнего кота породы мейн-кун", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что кот по кличке Джордан не вернулся домой и был обнаружен мертвым. Экспертиза установила, что он погиб в результате кровопотери из-за повреждения наружной сонной артерии. В данный момент полиция устанавливает личность причастного к гибели животного.
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происшествия, емельяновский район, красноярский край, александр герасимов
09:30 08.10.2021 (обновлено: 09:37 08.10.2021)
 
Полиция возбудила дело после убийства кота в Красноярском крае

Полиция возбудила уголовное дело после убийства мейн-куна в Красноярском крае

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после гибели кота породы мейн-кун в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее в социальной сети Facebook пользователь Владислав Власов сообщил, что у известного красноярского тренера по единоборствам Александра Герасимова в поселке Минино Красноярского края застрелили кота. Сообщается, что коту было три года.
"Сотрудниками МО МВД России "Емельяновский" возбуждено уголовное дело по факту гибели домашнего кота породы мейн-кун", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что кот по кличке Джордан не вернулся домой и был обнаружен мертвым. Экспертиза установила, что он погиб в результате кровопотери из-за повреждения наружной сонной артерии. В данный момент полиция устанавливает личность причастного к гибели животного.
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ПроисшествияЕмельяновский районКрасноярский крайАлександр Герасимов
 
 
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