https://ria.ru/20211008/kot-1753616961.html

Полиция возбудила дело после убийства кота в Красноярском крае

Полиция возбудила дело после убийства кота в Красноярском крае - РИА Новости, 08.10.2021

Полиция возбудила дело после убийства кота в Красноярском крае

Полиция возбудила уголовное дело после гибели кота породы мейн-кун в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:30

2021-10-08T09:30

2021-10-08T09:37

происшествия

емельяновский район

красноярский край

александр герасимов

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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после гибели кота породы мейн-кун в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Ранее в социальной сети Facebook пользователь Владислав Власов сообщил, что у известного красноярского тренера по единоборствам Александра Герасимова в поселке Минино Красноярского края застрелили кота. Сообщается, что коту было три года."Сотрудниками МО МВД России "Емельяновский" возбуждено уголовное дело по факту гибели домашнего кота породы мейн-кун", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что кот по кличке Джордан не вернулся домой и был обнаружен мертвым. Экспертиза установила, что он погиб в результате кровопотери из-за повреждения наружной сонной артерии. В данный момент полиция устанавливает личность причастного к гибели животного.

https://ria.ru/20210929/zhivodery-1752199813.html

емельяновский район

красноярский край

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2021

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происшествия, емельяновский район, красноярский край, александр герасимов