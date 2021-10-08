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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753745852.html
В Воронежской области ввели самоизоляцию для непривитых пенсионеров
В Воронежской области ввели самоизоляцию для непривитых пенсионеров - РИА Новости, 08.10.2021
В Воронежской области ввели самоизоляцию для непривитых пенсионеров
Власти Воронежской области вводят в регионе самоизоляцию для непривитых граждан старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, временно закрываются... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:01
2021-10-08T19:01
распространение коронавируса
общество
вакцинация
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Власти Воронежской области вводят в регионе самоизоляцию для непривитых граждан старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, временно закрываются ярмарки, непродовольственные рынки, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, сообщает правительство области.В Воронежской области с 24 сентября в сутки регистрируются более 500 новых случаев COVID-19. При этом ранее с начала пандемии суточное число выявленных заболевших не достигало 500. За 7 октября впервые число заболевших за сутки превысило 600. Из-за сложной ситуации управление Роспотребнадзора по региону объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, а власти области заявили о введении с 11 октября QR-кодов. Кроме того, с понедельника учеников пятых-восьмых и десятых классов школ Воронежа переводят на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе."Новые ограничительные меры вводятся в Воронежской области. С 9 октября запрещается проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей", - говорится в сообщении.Кроме того, с 9 по 22 октября включительно приостанавливается работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, рынков по розничной продаже непродовольственными товарами."С 11 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, исключение – граждане, которые сделали прививки от коронавируса, либо перенесшие заболевание (при условии, что с даты их выздоровления прошло не более 6 месяцев)", - сообщает облправительство.Исключение здесь составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина или аптеки.При этом режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является "критически важным" для их функционирования, а также работникам здравоохранения, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и соцзащиты населения.Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрированы 138 069 случаев COVID, выздоровели 113 510 пациентов, умерли 6 044. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.Численность населения Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
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общество, вакцинация, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, самоизоляция, вакцинация россиян от covid-19
19:01 08.10.2021
 
В Воронежской области ввели самоизоляцию для непривитых пенсионеров

Самоизоляцию для непривитых пожилых людей вводят в Воронежской области из-за COVID-19

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПрохожие в защитных масках
Прохожие в защитных масках - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Власти Воронежской области вводят в регионе самоизоляцию для непривитых граждан старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, временно закрываются ярмарки, непродовольственные рынки, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, сообщает правительство области.
В Воронежской области с 24 сентября в сутки регистрируются более 500 новых случаев COVID-19. При этом ранее с начала пандемии суточное число выявленных заболевших не достигало 500. За 7 октября впервые число заболевших за сутки превысило 600. Из-за сложной ситуации управление Роспотребнадзора по региону объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, а власти области заявили о введении с 11 октября QR-кодов. Кроме того, с понедельника учеников пятых-восьмых и десятых классов школ Воронежа переводят на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.
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"Новые ограничительные меры вводятся в Воронежской области. С 9 октября запрещается проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 9 по 22 октября включительно приостанавливается работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, рынков по розничной продаже непродовольственными товарами.
"С 11 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, исключение – граждане, которые сделали прививки от коронавируса, либо перенесшие заболевание (при условии, что с даты их выздоровления прошло не более 6 месяцев)", - сообщает облправительство.
Исключение здесь составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина или аптеки.
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При этом режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является "критически важным" для их функционирования, а также работникам здравоохранения, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и соцзащиты населения.
Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрированы 138 069 случаев COVID, выздоровели 113 510 пациентов, умерли 6 044. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
Численность населения Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияВоронежская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСамоизоляцияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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