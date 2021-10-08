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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753675440.html
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 08.10.2021
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной и пока эскалируется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:43
2021-10-08T14:33
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
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КУРСК, 8 окт — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной и пока эскалируется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.По его словам, более миллиона и 38 тысяч человек остаются сейчас под наблюдением врачей."Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения", — сказал глава Минздрава.В последнее время в России наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19. В стране уже два дня подряд выявляют более 27 тысяч новых случаев — последний раз такой показатель фиксировали только в самом начале года. Число умерших также постоянно обновляет максимум — за минувшие сутки скончались 936 человек. В некоторых регионах усиливают ограничительные меры, в том числе вводят QR-коды.При этом самым надежным способом защиты остается вакцинация. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
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россия, коронавирус covid-19, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус в россии
13:43 08.10.2021 (обновлено: 14:33 08.10.2021)
 
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Министр здравоохранения Мурашко: ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КУРСК, 8 окт — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной и пока эскалируется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, более миллиона и 38 тысяч человек остаются сейчас под наблюдением врачей.
"Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения", — сказал глава Минздрава.
В последнее время в России наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19. В стране уже два дня подряд выявляют более 27 тысяч новых случаев — последний раз такой показатель фиксировали только в самом начале года. Число умерших также постоянно обновляет максимум — за минувшие сутки скончались 936 человек. В некоторых регионах усиливают ограничительные меры, в том числе вводят QR-коды.
При этом самым надежным способом защиты остается вакцинация. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус в России
 
 
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