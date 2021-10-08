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Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 08.10.2021

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной и пока эскалируется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:43

2021-10-08T13:43

2021-10-08T14:33

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

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КУРСК, 8 окт — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной и пока эскалируется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.По его словам, более миллиона и 38 тысяч человек остаются сейчас под наблюдением врачей."Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения", — сказал глава Минздрава.В последнее время в России наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19. В стране уже два дня подряд выявляют более 27 тысяч новых случаев — последний раз такой показатель фиксировали только в самом начале года. Число умерших также постоянно обновляет максимум — за минувшие сутки скончались 936 человек. В некоторых регионах усиливают ограничительные меры, в том числе вводят QR-коды.При этом самым надежным способом защиты остается вакцинация. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

россия

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2021

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